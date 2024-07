Marcin Bosak to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Na szklanych ekranach zadebiutował już w latach 90, lecz to rola charakternego Kamila w "M jak miłość" Telewizji Polskiej okazała się prawdziwą przepustką do sławy. Życie aktora mimo wielu zawodowych sukcesów nie było tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Bosak w wieku 27 lat dowiedział się, że będzie ojcem. Chwilę wcześniej zdiagnozowano u niego nowotwór rdzenia kręgowego. Rokowania lekarzy nie były optymistyczne.

Marcin Bosak przed laty usłyszał wstrząsającą diagnozę. Zdiagnozowano u niego nowotwór rdzenia kręgowego

"W najlepszym razie, choć prawdopodobnie będzie to porażenie czterokończynowe i oddychanie za pomocą rurki intubacyjnej. Więc ta perspektywa… To w ogóle nie była dla mnie perspektywa do zaakceptowania. I właśnie dlatego przez lata wypierałem chorobę. Oczywiście co kilka miesięcy chodziłem na badania kontrolne. Czasem dowiadywałem się, że guz stoi w miejscu, czasem, że rośnie. Prawdopodobnie miałem go od urodzenia, tylko że ten rodzaj nowotworu powiększa się bardzo powoli" - wyjawił Marcin Bosak w wywiadzie dla portalu film.wp.pl. Sytuacja była na tyle poważna, że aktor ostatecznie zdecydował się na operację w Belgii. Na łamach "Vivy!" wyczytaliśmy, że powrót do normalnego funkcjonowania był niezwykle trudny. Bosak musiał ponownie nauczyć się podstawowych czynności takich jak chociażby chodzenie.

Marcinowi Bosakowi pomogła wiadomość o ojcostwie. To dzięki dziecku zachował wolę walki

W momencie usłyszenia diagnozy aktor dowiedział się, że jego ówczesna partnerka Monika Pikuła jest w ciąży. To właśnie najbliżsi okazali się powodem do zmagań z chorobą i najważniejszym argumentem do wytrwałości w leczeniu.

Monika do mnie zadzwoniła, że jest w ciąży, jak jechałem na konsultację do Łodzi. A pół godziny później dowiedziałem się, że mam guza. Myślę, że ta informacja mnie uchroniła, by nie wpaść w jakiś mrok

- dodał aktor. Bosak mimo ogromnych problemów zdrowotnych starał się cały czas żyć normalnie i pracował tyle, na ile pozwalało mu zdrowie. Ostatecznie nie poddał się chorobie i dziś żyje normalnie. Nie obyło się jednak bez podróży przez różne nurty psychoterapii. Największe załamanie i ataki paniki pojawiały się po operacji. To właśnie wtedy Bosak miał największe trudności z oddychaniem, zawroty głowy i obawę przed utratą przytomności. Więcej zdjęć aktora znajduje się w galerii na górze strony.

