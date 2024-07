Małgorzata Kożuchowska należy do grona kobiet, które inspirują wiele Polek. Swego czasu, gdy aktorka nosiła charakterystyczną, krótką fryzurę powstał nawet rodzimy trend nazywany strzyżeniem "na Kożuchowską". Aktorka na oficjalne wyjścia często wybiera ponadczasową elegancję, którą okrasza sporą dawką kobiecości. Taka mieszanka z reguły daje naprawdę dobry efekt. Tym razem gwiazda "Rodzinki.pl" wybrała się na pokaz duetu Paprocki&Brzozowski i trzeba przyznać, że zagrała va banque. Jej stylizacji przyjrzał się Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Małgorzata Kożuchowska wybrała nieśmiertelną koronkę. Było kobieco i z pazurem

Na wtorkowy pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki&Brzozowski Małgorzata Kożuchowska wybrała czerń. Zdecydowała się na prześwitujący komplet. Połączyła go ze skórzaną ramoneską. Całość uzupełniła biżuteria i zwracające uwagę buty. Czy jednak wszystko było w porządku? Całości przyjrzał się ekspert.

Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na czarny, koronkowy komplet. Fason spodni doskonale wpisał się w aktualne trendy i wyglądał naprawdę dobrze. Nowoczesności dodała skórzana, nonszalancko narzucona na ramiona ramoneska. To prawdziwa klasyka rockowego stylu, która w połączeniu z romantyczną koronką dała fenomenalny efekt. Kropką nad i okazały się niewielkie okulary przeciwsłoneczne i masywne kolczyki, które pięknie rozświetliły twarz. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie buty aktorki. Masywne sandały na wysokiej platformie niepotrzebnie obciążyły sylwetkę. Zdecydowanie lepszą opcją byłyby bardzo modne, minimalistyczne klapki na szpilce, czy nawet nieśmiertelne czółenka w szpic. Momentalnie zrobiłoby się lżej i jeszcze bardziej stylowo

- stwierdził Michał Musiał.

Małgorzata Kożuchowska postawiła na dopracowaną stylizację. Czy fryzura także była udana?

Do zwracającej uwagę stylizacji aktorka dobrała prostą fryzurę. Jak na tym wyszła? "Fryzura, na którą zdecydowała się Kożuchowska, to prawdziwa klasyka. Gładkie upięcie z przedziałkiem po środku w tym przypadku sprawdziło się doskonale. Teraz tak właśnie się czeszemy - naturalnie i lekko. Włosy mają być czesane wiatrem i po prostu zadbane. Upięcia przypominające natapirowane, wykończone toną lakieru hełmy już dawno odeszły do lamusa" - dodał ekspert. Więcej zdjęć aktorki w odważnej stylizacji znajduje się w galerii na górze strony.

Małgorzata Kożuchowska Fot. KAPiF