Kizo jest raperem, któremu w Polsce udało się zrobić zawrotną karierę. Jego utwory w rekordowym tempie zyskują milionowe wyświetlenia, jednak Kizo swojej biznesowej działalności nie ogranicza wyłącznie do muzyki. Brał udział w galach freak fightowych, wypuścił też na rynek własne produkty, takie jak słodycze, kawę mrożoną czy nawet pizzę. Łatwo więc domyślić się, że Kizo dysponuje sporym majątkiem.

Kizo pokazał dom? Internauci szybko to zweryfikowali

Czy sukcesy Kizo oznaczają, że raper mieszka w wielkiej willi? Takie wrażenie można było odnieść po jednym z nagrań, które niedawno trafiło do sieci. Kizo pojawił się w materiale streamera Bandury, a na fragmencie wideo, które znalazło się na YouTubie, widać, jak obydwoje spacerują po terenie gigantycznej posiadłości. Uwieczniono tam zadbany ogród z licznymi palmami, dość niespotykanymi jednak w polskim klimacie. Można podejrzeć także dwa ogromne garaże wypełnione luksusowymi samochodami. Kadry możecie obejrzeć w galerii na górze strony. Jeden z internautów wyciął fragment streama Bandury i zamieścił go na YouTubie pod nazwą "Bandura zwiedza willę Kizo". Jak zauważyli jednak fani rapera, doszło do pomyłki, a dom... najprawdopodobniej wcale nie należy jednak do niego. Zdaniem komentujących posiadłość jest własnością rodziny znanych polskich przedsiębiorców.

Skąd Kizo znalazł się w posiadłości?

Nie ulega jednak wątpliwości, że Kizo ma dostęp do ogromnej willi i może z niej korzystać. Jak to możliwe? Kilka lat temu raper postanowił rozszerzyć medialną działalność o... internetowy serial, w którym zagrał jedną z głównych ról. - Od dłuższego czasu chciałem spróbować swoich sił w formacie video, ale w znacznie wyższej jakości niż znamy dotychczas z polskiego YouTube'a. Mój styl życia okazał się ciekawym tematem, który rozwinęliśmy w formie serialu opowiadającego o przygodach ekipy MTS - mówił o produkcji Kizo. Odcinki serialu "Moda i sukces" trafiły na YouTube, dzięki czemu można podejrzeć, że powstawały w tym samym domu, w którym Kizo pojawił się na streamie Bandury. W ich opisie można zobaczyć z kolei podziękowania dla wspomnianej wcześniej rodziny przedsiębiorców. Wygląda więc na to, że użyczają raperowi swojej posiadłości.