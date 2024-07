Rafalala analizuje utwór Fabijańskiego. "Szukał innej części ciała i znalazł ją u mnie"

Sebastian Fabijański już od dłuższego czasu eksperymentuje z muzyką. Wcześniej zajmował się głównie rapem, który nie wszystkim przypadł do gustu. Teraz aktor pokazał zupełnie nową odsłonę, którą spokojnie można wpisać w gatunek pop. Niektórzy nawet doszukują się inspiracji The Weekndem. Sam utwór może się podobać. Jest rytmiczny i szybko wpada w ucho. Jeszcze więcej uwagi przyciąga teledysk. Sebastian obsesyjnie zakochuje się w dziewczynie, z którą nie zamienił ani słowa. Są tańce, ołtarzyk i niespodziewane zakończenie. "Znam smak twoich słonych warg. Nigdy nie widziałem ciebie. Daj znać, bo już nie chcę sam znów spać pod gołym niebem" - śpiewa Fabijański. Piosenkę przesłuchała już Rafalala, która chętne podzieliła się swoimi przemyśleniami. Ujęcia z nowego wideoklipu aktora znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo "Dlaczego nikt mnie nie kocha?". Ludzie pocieszają Sebastiana Fabijańskiego

Rafalala widzi inspirację swoją osobą w piosence Fabijańskiego?

Patocelebrytka udzieliła krótkiego wywiadu portalowi ShowNews.pl, w którym opowiedziała o swoich przemyśleniach na temat utworu Fabijańskiego. "Piosenka mnie zauroczyła. Sebastian opowiada w niej o poszukiwaniu... słonych ust... Pamiętam, że jakiś czas temu szukał innej części ciała i znalazł ją u mnie. Mam na myśli... serce. Tak właśnie podchodzę do jego twórczości. Przepełniona serdecznością" - tłumaczyła. A wy co myślicie o nowym utworze aktora? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Co łączyło Rafalalę i Sebastiana Fabijańskiego?

O Fabijańskim i Rafalali zrobiło się głośno w 2022 roku. Skandalistka zamieściła wtedy filmik, na którym mogliśmy zobaczyć aktora. Sebastian tłumaczył się wtedy, że to jeden z elementów promocji filmu "Inni ludzie", dopiero później na jaw wyszło, że mężczyzna nieświadomie, pod wpływem różnych substancji, znalazł się w mieszkaniu patocelebrytki. W wywiadzie z Pudelkiem aktor opowiedział o tym, co łączy go z Rafalalą. "Znamy się już od momentu, kiedy przygotowywałem się do filmu "Botoks". Pytałem o różne rzeczy i mieliśmy kontakt telefoniczny. Skorzystałem z jej głosu i użyłem w swojej postaci" - tłumaczył. ZOBACZ TEŻ: Fabijański wyznał miłość Magdzie z "Love Island". Jej chłopak się odpalił: Od*****ol się od mojej dziewczyny