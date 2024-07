Rosati powraca do udziału w "TzG". "Nie byłam gotowa psychicznie"

Weronika Rosati przez lata była jedną z najpopularniejszych aktorek, więc nie dziwi, że została zaproszona do wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami". Okazało się, że show znacząco ją przerosło, a media rozpisywały się wówczas o jej problemach ze stresem przed występami na parkiecie. Po latach celebrytka przerwała milczenie i wyjawiła prawdę o udziale w programie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy zobaczymy Dodę w "Tańcu z gwiazdami"?

Weronika Rosati szczerze o udziale w "Tańcu z gwiazdami". Prawdę wyznała po kilkunastu latach

Aktorka pojawiła się w jubileuszowej, dziesiątej edycji tanecznego show, który zadebiutował na ekranach telewizorów jesienią 2009 roku. Wystąpiła w parze z Krzysztofem Hulbojem. Para nie zawojowała jednak parkietu i ostatecznie zajęli dziesiąte miejsce. Media rozpisywały się o problemach Rosati: "przed każdym odcinkiem na żywo dosłownie zżerały nerwy, a kiedy ruszały kamery, paraliżował ją strach". Podobno celebrytka miała się również bać upadku ze schodów, na których co odcinek prezentowali się uczestnicy.

Weronika Rosati postanowiła po 15 latach ujawnić, dlaczego udział w tanecznym show nie był udany. W rozmowie z Plejadą nie gryzła się w język i wyjawiła prawdę. "Ja źle wspominam udział w "Tańcu z gwiazdami". Wówczas kręciłam serial w Krakowie i po prostu nie dało się tego wszystkiego pogodzić czasowo. Zarywałam noce, żeby wrócić na próby. Nie lubiłam takiego trybu pracy" - mówiła.

Nie do końca ze swojej woli wzięłam udział w tym programie - czułam, że to nie był mój wybór. To nie było coś, o czym ja marzyłam. Nie zależało mi na tym. Nikt mi pistoletu do głowy nie przyłożył, ale czułam presję. Nie byłam gotowa psychicznie na ten program. Przykro mi było, bo inni uczestnicy traktowali to śmiertelnie poważnie, byli bardzo wkręceni. Zawsze śmieję, że jestem chyba jedną z niewielu osób, która jak odpadała, to naprawdę się cieszyła, że to już koniec

- stwierdziła aktorka. Ujęcie z jej tanecznego występu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Weronika Rosati miała odradzać wzięcie udziału w tanecznym show Julii Wieniawie

Julia Wieniawa wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami" w 2020 roku. W parze ze Stefano Terrazzino zajęli drugie miejsce. Aktorka zaznaczała w wywiadach, że Rosati odradzała jej występ w programie. "Uważam, że do niczego jej to nie było potrzebne. Ale ona kocha tańczyć i trzeba przyznać, że pięknie to robi. Chciała zrobić sobie challenge, więc ja za nią trzymałam kciuki. Nawet byłam na widowni" - wyjawiła 40-letnia aktorka.

Weronika Rosati https://www.instagram.com/weronikarosati/