Dominika Ostałowska była żoną aktora Huberta Zduniaka. Uchodzili za udane małżeństwo, dlatego wszyscy byli w szoku, gdy w mediach pojawiła się informacja, że aktorka zdradziła męża. Wdała się w romans z reżyserem Mariuszem Malcem, którego poznała na planie "M jak miłość". On w tamtym czasie był związany z Joanną Sydor, która również grała w tym samym serialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni odeszli z 'M jak Miłość'

Ostałowska wkręciła syna do "M jak miłość". Zagrał dziecko jej serialowego męża

Zduniak prosił Ostałowską, żeby próbowali ratować małżeństwo dla dobra ich syna. Ona postanowiła jednak odejść. Para długo nie mogła dojść do porozumienia. Dominika chciała, żeby Hubert junior poszedł w ślady rodziców i został aktorem. Hubert Zduniak sprzeciwiał się temu. Aktorka postawiła jednak na swoim i syn w wieku 10 lat dołączył do obsady "M jak miłość". Zagrał Piotrka, nieślubne dziecko Andrzeja Budzyńskiego, ówczesnego męża Marty Mostowiak. "Pomyślałam, że jeżeli przejdzie casting, to przynajmniej będę mieć go na oku" - powiedziała Ostałowska w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Młody aktor traktował występ w serialu jako rozrywkę. "Poprosiłem mamę, żebym mógł pracować w tym serialu. Bardzo się ucieszyłem, gdy powiedziała mi, że tak. Jest to jakaś zabawa, oderwanie się od życia takiego zwykłego. I można się pobawić" - mówił w "Kulisach M jak miłość".

Co dziś robi Hubert Zduniak junior? Całkowicie zmienił kierunek

Hubert junior zaczął dostawać kolejne role, np. w "Pierwszej miłości i "Na Wspólnej". Dominika wspierała syna, ale zaczęła mieć wątpliwości, czy nie jest zbyt młody na robienie kariery. "Znam specyfikę tej pracy i martwiłam się o niego. Chciałam mu też zaoszczędzić różnych przykrych komentarzy, np. takich, że to znana mama załatwiła mu pracę i na pewno nie ma absolutnie żadnego talentu" - przyznała.

W 2018 roku młody Zduniak uznał, że jednak nie chce zajmować się aktorstwem. Chciał rozwijać się w zupełnie innym kierunku. Zainteresował się muzyką. 22 czerwca 2021 roku na swoim profilu na Instagramie poinformował, że skończył płytę. Jego debiutancki album nosi nazwę "Mindz". W marcu Hubert skończył 22 lata. Nie wyklucza powrotu do aktorstwa. "Jak będzie? Zobaczymy. Ja będę szczęśliwa, jeżeli będzie robił to, co naprawdę kocha" - dodała jego mama.