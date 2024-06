Marianna Schreiber zaistniała w show-biznesie, gdy wzięła udział w programie "Top Model". Popularność przyniósł jej nie tylko związek z działaczem PiS Łukaszem Schreiberem, ale także wzmożona aktywność w mediach społecznościowych. Celebrytka regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Materiały dotyczą zarówno przedsięwzięć zawodowych, jak i życia prywatnego. Marianna z reguły nie przebiera w słowach i mówi, co myśli. Tym razem napisała kilka słów pod zdjęciem posłanki PiS i Łukasza Schreibera.

Marianna Schreiber napisała odważny komentarz pod postem Anny Krupki

W mediach społecznościowych Anny Krupki zawrzało. Wszystko za sprawą opublikowanego zdjęcia. Posłanka PiS zapozowała do selfie z Łukaszem Schreiberem. Fotografia w mgnieniu oka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem internautów i pojawiło się pod nią sporo komentarzy. Na jeden z nich zdobyła się nawet Marianna Schreiber. "Rozwodowe. Pasujecie do siebie" - napisała celebrytka. Politycy wyglądali na wyraźnie uśmiechniętych i postawili na eleganckie i ponadczasowe stylizacje. Anna Krupka zdecydowała się na białą marynarkę, którą połączyła z turkusową bluzką. Łukasz Schreiber postawił natomiast na nieśmiertelne połączenie szarości i błękitu. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Krupka wywołała niemałe zamieszanie w sieci. Wszystko z powodu zdjęcia

W internetowej dyskusji Krupka zaznaczyła, że "zajęła miejsce wiceprezesa PiS posła Mariusza Kamińskiego, który został wybrany europosłem". Stąd powód jej umiejscowienia obok Schreibera. "Mariusz Kamiński zdobył 110 tysięcy głosów. Od 13 grudnia służby Tuska walczą z nim i Maciejem Wąsikiem. Polacy pokazali, że nie godzą się na to bezprawie. Razem zdobyli 200 tysięcy głosów" - stwierdził jeden z użytkowników portalu X. "Dlatego wyraźnie napisałam posła, który został wybrany do PE dwa tygodnie temu. Wcześniej miejsce Mariusza Kamińskiego w Sejmie pozostawało wolne, tak jak Macieja Wąsika, bo cały czas byli posłami na Sejm" - natychmiast odparła posłanka Prawa i Sprawiedliwości. "Będziesz mu Mariannę przypominać. Ten sam poziom intelektu" – włączył się do dyskusji jeden z internautów, obrażając Mariannę Schreiber. Celebrytka nie pozostała dłużna. "Mąż cenił mnie zawsze za coś innego" – odparła w komentarzu.