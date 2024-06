Michał Probierz od niedawna jest trenerem polskiej reprezentacji. Choć występów na Euro nie można zaliczyć do udanych, to widać, że selekcjoner ma mnóstwo do zaoferowania, a przede wszystkim jak nikt inny wierzy w potencjał naszej reprezentacji. O życiu prywatnym Probierza niewiele wiadomo. W mediach możemy przeczytać wzmianki o tym, że trener ma trzech synów. Dwóch dorosłych z poprzedniego małżeństwa i jednego z obecnego związku. Kilkuletni chłopiec ma iście królewskie imię. Okazuje się, że w ostatnim czasie Polacy oszaleli na jego punkcie. Jak się nazywa? Michał Probierz został okrzyknięty najlepiej ubranym trenerem Euro. Zdjęcia jego wyjątkowych stylizacji znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Michał Probierz podjął kontrowersyjną decyzję

Imię syna Michała Probierza oznacza... pana domu

Chłopiec ma na imię Henryk. Imię jest pochodzenia starogermańskiego i oznacza "pana domu", "władcę ojczyzny". "Henryk jest osobą niezależną, silną i odważną. Ma wielkie serce i spełnia się, pomagając innym" - czytamy na portalu edziecko.pl. Z opublikowanego artykułu wynika również, że w Polsce rodzi się coraz więcej Henryków. W 2023 roku nadano je 880 razy. W porównaniu z 2010 rokiem doszło do sporego wzrostu. Wtedy takie imię otrzymało jedynie 56 chłopców. "Według rządowych danych statystycznych w rejestrze PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Henryk nosiło 160 865 mężczyzn" - czytamy.

Probierz na meczu z Francją Mister Euro w formie. Probierz znów błysnął stylem. Ekspert: Mały akcent, a zagrzewa piłkarzy. Fot. REUTERS/Leon Kuegeler

Karol Strasburger zna osobiście Michała Probierza. Zdradził, dlaczego niektórzy mogą go nie lubić

Prowadzący "Familiady" udzielił ciekawego wywiadu "Faktowi", w którym opowiedział o swojej znajomości z trenerem polskiej reprezentacji. "Miałem okazję poznać go osobiście i bardzo go szanuję, poglądy i jego osobowość. (...) To fachowiec. Niewątpliwie wie, czego chce. Ma silną rękę, nie ściemnia, nie udaje, nie kombinuje. Potrafi powiedzieć, że jak było źle, to było źle. To wszystko, tak jak w sporcie to powinno wyglądać. Nie wszyscy może go za to lubią, bo nie lubi się ludzi, którzy mówią prawdę" - tłumaczył. A co wy myślicie o obecnym selekcjonerze? Dajcie znać w sondażie na końcu artykułu.