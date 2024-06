Znany aktor i lektor od 2015 roku jest w związku małżeńskim z Antoniną Turnau, z którą doczekał się córki Heleny. Drugie małżeństwo Kondrata (pierwsze zawarł z Iloną Ludgardą Gagajek) wzbudzało wiele kontrowersji w mediach. Między zakochanymi jest bowiem prawie 38 lat różnicy, co swego czasu generowało mnóstwo negatywnych komentarzy. Co więcej wiadomo na temat sfery prywatnej aktora i jego bliskich?

Marek Kondrat i tajemnice rodziny. Jego żona ma dziadka z sukcesami

Wybranka Marka Kondrata Antonina Turnau jest córką uznanego muzyka Grzegorza Turnaua. On z kolei jest synem Stefana Turnaua, który ma na koncie wielkie dokonania naukowe i habilitacje z dydaktyki matematyki. W ciągu swojej działalności zawodowej wydał prawie 300 publikacji. Obecnie ma 93 lata, a jego nowe zdjęcie niedawno trafiło do sieci. Wspomniany kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Poza synem Grzegorzem, Stefan Turnau ma jeszcze trzech innych potomków. Jak podaje portal Goniec, jeden z nich jest zaskakująco młody - ma 28 lat. Wiek w tej rodzinie nie ma większego znaczenia, co potwierdził sam Grzegorz Turnau w rozmowie z mediami.

Moja córka jest starsza od mojego przyrodniego brata, a w naszej rodzinie nie ma to żadnego znaczenia, kto ile ma lat i kim dla kogo jest

- wyznał muzyk w jednym z dawnych wywiadów.

Teść Marka Kondrata o relacji z ojcem. "Był zawsze zadaniowy"

Na powyższej informacji nie koniec ciekawostek z życia Stefana Turnau. Ponad 30 lat temu odszedł od rodziny, aby stworzyć relację z młodszą partnerką, Iwoną. Cała sytuacja była szeroko omawiana w mediach oraz przez mieszkańców Krakowa. Pojawiła się przy tym oczywiście krytyka. Warto zaznaczyć, że Stefan Turnau postanowił zacząć nowe życie, kiedy jego synowie byli już świadomi oraz samodzielni. - Ojciec był zawsze zadaniowy, konkretny, dbał o racjonalność w postępowaniu i organizacji życia - wyznał swego czasu Grzegorz Turnau w rozmowie z "Twoim Stylem".