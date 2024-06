Paweł Kukiz od w 1991 roku został mężem Małgorzaty, z którą związany jest do dziś. W tym samym roku na świat przyszła najstarsza córka pary, Julia, w 1994 roku małżonkowie zostali rodzicami Poli, a siedem lat później na świat przyszła najmłodsza z sióstr, Hanna. Pola Kukiz jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się kadrami z prywatnego życia. W 2019 roku ze względu na własne doświadczenia postanowiła wykorzystać Instagram, aby zachęcić inne kobiety do regularnych badań.

REKLAMA

Zobacz wideo Lekarz o leczeniu endometriozy

Pola Kukiz cierpi na endometriozę. Konieczna była operacja

Bardzo osobisty wpis pojawił się na profilu Poli Kukiz 30 marca. Córka polityka wyznała wówczas, że zdiagnozowano u niej endometriozę. Tego dnia obchodzony jest światowy dzień tego schorzenia i to właśnie skłoniło ją do podzielenia się własną historią. Jak podaje zdrowie.gazeta.pl, endometrioza jest poważną chorobą kobiet w wieku rozrodczym. Polega na umiejscawianiu się endometrium, czyli śluzówki typowej dla macicy, także poza nią. Najczęściej endometrium przenosi się do narządów w okolicy macicy, czyli jajowodów, jajników czy otrzewnej. Endometrioza jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ jej objawy przypominają dolegliwości pojawiające się w trakcie miesiączki, takie jak obfite krwawienie czy silne bóle w podbrzuszu. Z trudnym do zniesienia bólem zmagała się właśnie Pola Kukiz. "Ból, ból i jeszcze raz ból. Każdej z nas wmawia się, że okres ma boleć, że to normalne. Ale kiedy przeszkadza on w codziennym funkcjonowaniu, ciężko uwierzyć w to, że tak ma być i koniec" - zaczęła wpis.

Endometriozę zdiagnozowano u mnie niecałe trzy lata temu. Trafiłam z pracy prosto do szpitala, bo z bólu prawie nie byłam w stanie chodzić. Następnego dnia miałam operację. Niestety w moim przypadku endometrioza została wykryta, jak była już w dosyć zaawansowanym stopniu

- wyznała córka polityka.

Córka Pawła Kukiza zachęca inne kobiety do regularnych badań

Pola Kukiz podkreśla, że zależy jej, aby inne kobiety były uważne na swoje dolegliwości i sprawdzały, czy one także nie zmagają się z endometriozą, gdy widzą podobne objawy. "Ciężko tak nagle napisać, o co chodzi z tą endometriozą, ale poczytajcie sobie proszę, badajcie się i działajcie jak najszybciej" - podsumowała. Pola Kukiz dodała do posta zdjęcie ze szpitala, które znajdziecie w galerii na górze strony.