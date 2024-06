Dziennikarka TVN 24 i producentka "Faktów" stanęły na ślubnym kobiercu i to w bajkowych okolicznościach. Z kadrów dostępnych na Instagramie możemy zauważyć, że ślub odbył się w plenerze. Wyjątkowa ceremonia jest hucznie komentowana w sieci, również przez innych pracowników stacji. Co o ślubie mówią Warchoł i Widomska? Zakochane wspomniały o kwestiach prawnych w Polsce.

Marta Warchoł i Iwona Widomska oficjalnie razem. "Od teraz ogłaszamy się żoną i żoną"

Wspomniany ślub odbył się w czerwcu, czyli podczas miesiąca dumy, który jest świętem społeczności LGBT+. Bajkowa sceneria, piękna pogoda i masa wzruszenia - tak o tej uroczystości piszą goście oraz same zainteresowane. Marta Warchoł pokusiła się bowiem o pamiątkowy post w sieci. "Czysta miłość, nieziemskie emocje, wzruszenie ciężkie do opanowania. To był najwspanialszy wieczór w naszym wykonaniu. Od teraz ogłaszamy się żoną i żoną. Na chwilę zapomniałyśmy o obowiązującym prawie… ale o tym kiedy indziej. Dziś się cieszymy tym co mamy #loveislove" - napisała na Instagramie. Na kadrach uśmiechnięta trzyma ukochaną za rękę. Inne zdjęcia z tej uroczystości, gdzie widać kreacje panien młodych, zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Marta Warchoł za apelem do zakochanych

Same zainteresowane chętnie opowiadają o łączącym je uczuciu, a przy okazji jednego z postów postanowiły zaapelować do polskiej społeczności. "Dużo miłości, a co za tym idzie: cierpliwości, oddania, wyrozumiałości, determinacji i przywiązania, a przede wszystkim ODWAGI i czego sobie życzycie, bo każdy z nas miłość i związek buduje po swojemu, bo każdy może kochać jak chce i kogo chce, najważniejsze, żeby robił to całym sercem" - napisała swego czasu Warchoł. Wspomniała następnie o krytyce, z którą sama musiała się w przeszłości zmagać. "Miłość nie wyklucza, nie wybiera, po prostu pojawia się. Nie ważne co mówią inni, nie ważne czy znajdą się celebryci chętni do krytyki" - zaznaczyła. Warchoł i Widomska jak widać dzielnie walczą z homofobią. Możemy zauważyć, że ich najnowszy post ze ślubu ma w większości pozytywne komentarze, co jest pocieszające.