Polscy piłkarze oficjalnie odpadli z Euro 2024. Za nimi trudne mecze z Holandią i Austrią. Fani narodowego sportu z pewnością liczyli na więcej. Kiedy jedni zwracają uwagę na grę reprezentacji, inni skupiają się na... gestach, jakie ci wykonują przed wejściem na boisko. Nergal "nie mógł powstrzymać się od śmiechu", kiedy zobaczył, że sportowcy wykonują znak krzyża przed rozpoczęciem meczu. W sieci zawrzało, a na wokalistę spadła fala krytyki. Tak Polacy prezentowali się podczas rozgrywek na Euro. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Nergal krytykuje polskich piłkarzy. "Niech przegrani przegrają"

Piosenkarz najwyraźniej jest bardzo rozczarowany wynikiem naszej reprezentacji. W poście na Instagramie opisał swoje przemyślenia. Nie zwrócił jednak uwagi na grę, a na wykonywany znak krzyża. "Nie mogę się powstrzymać od śmiechu, kiedy widzę piłkarzy robiących znak krzyża przed wyjściem na boisko. Czy to budzi pewność siebie? Gdybyście wsiadali do samolotu i widzielibyście spoconego pilota, wykonującego znak krzyża, pomyślelibyście: 'To człowiek, który wie, że nie rozbije tego samolotu'? (...) Ja to widzę tak, jeśli gracz musi wierzyć w boską interwencję, żeby wygrać, to nie ma wiary, że jego drużyna sama potrafi wygrać... Niech przegrani przegrają. Amen" - tłumaczył. Pod postem zaroiło się od komentarzy pełnych krytyki.

Fani wściekli po słowach Nergala. "Pozwól ludziom być sobą"

Słowa piosenkarza rozgrzały internautów do czerwoności. Jedni zwracają uwagę, że wokalista nie umie pogodzić się z przegraną. "Twoja muzyka jest zaj***ista, ale człowieku... Co za płaczliwy post. Bycie nerwowym tylko dla bycia nerwowym jest bezcelowe i dziecinne", "To naprawdę bezsensowny i niepotrzebny wpis". Inni zwracają Nergalowi uwagę, że nie powinien krytykować piłkarzy za to, co robią przed wejściem na boisko. "Gest ten jest na pamiątkę wielkich bitew i potyczek. Na murawę wychodzi sportowiec, a zarazem wielki wojownik", "Pozwól ludziom być sobą" - pisali. Co myślicie o słowach Nergala? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.