O Januszu Kowalskim głośno zrobiło się w 2019 roku, gdy jako przedstawiciel partii Zbigniewa Ziobry został wybrany na posła na Sejm IX kadencji. Niedługo później został wiceministrem aktywów państwowych, a od 2022 do 2023 roku piastował stanowisko wiceministra rolnictwa. Jego pojawienie się w rządzie wzbudziło wówczas sporo kontrowersji m.in. ze względu na skandaliczne wypowiedzi. W 2021 roku został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej za posługiwanie się określeniem "ideologia LGBT". Polityk 19 czerwca za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że odchodzi z Suwerennej Polski. Kadry, na których polityk pozuje z prezesem partii Zbigniewem Ziobrą, znajdziecie w galerii na górze strony.

Janusz Kowalski żonę poznał w pracy

Co wiadomo natomiast o życiu prywatnym Janusza Kowalskiego? Polityk dekadę temu poznał ukochaną Joannę, gdy pracował w opolskim ratuszu. On był wówczas wiceprezydentem Opola, a jego wybranka odbywała tam praktyki studenckie. Jak opowiadał "Nowej Trybunie Opolskiej", zobaczył ją na sesji rady miasta i zakochał się od pierwszego wejrzenia.

Polityka zeszła wtedy na dalszy plan, a ja wyszedłem za nią. Umówiliśmy się na spotkanie i już na pierwszej randce powiedziałem jej, że zostanie moją żoną

- relacjonował. Jak możemy przeczytać na stronie proto.pl, Joanna Nycz-Kowalska była doktorantką Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizowała się w marketingu sportowym i piastowała stanowisko prezeski zarządu jednej z agencji zajmującej się tym zagadnieniem. Oprócz tego prowadziła bloga o marketingu sportowym, który dziś jest już nieaktywny.

Joanna Nycz-Kowalska objęła stanowisko w państwowej spółce. Polityk tłumaczy

W 2021 roku media obiegła upubliczniona przez Salon24.pl informacja, że Joanna Nycz-Kowalska pełni funkcję kierowniczki ds. ochrony fizycznej, technicznej i infrastruktury krytycznej w Gaz-Systemie, który jest strategiczną spółką skarbu państwa. Na stanowisku miała zarabiać nie mniej niż 15 tys. zł miesięcznie. Janusz Kowalski w rozmowie z RMF FM podkreślał, że nie ma nic wspólnego z faktem, iż jego żona otrzymała stanowisko w państwowej spółce i nie rozumie, dlaczego miałaby z niego rezygnować. - Moja żona została zatrudniona dużo wcześniej, niż wszedłem do polityki. Nie ma powodu, by do tego tematu wracać. Nie widzę powodu, dla którego miałaby ze spółki odchodzić - tłumaczył w 2021 roku.