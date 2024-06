Julia Wieniawa wiele razy brała udział w Paradzie Równości i otwarcie wspiera środowisko LGBT+. Podczas Miesiąca Dumy, który świętowany jest w czerwcu, wybrała się do klubu, który jest przyjazny tej społeczności. Pokazała zdjęcia oraz nagrania, na których świetnie bawi się, śpiewając na karaoke. Nie spodziewała się ogromnego hejtu pod wpisem na Instagramie. Na jeden z komentarzy zdecydowała się odpowiedzieć.

Julia Wieniawa w klubie LGBT+. Jest zszokowana chamskimi komentarzami

"Szczęśliwego Miesiąca Dumy" - napisała Julia Wieniawa na Instagramie i dodała charakterystyczne emotikony tęczy. Część komentarzy pod postem była zdecydowanie wspierająca, jednak nie zabrakło obrzydliwych słów. "Wy****** z tą tęczową ideologią" - napisał jeden z internautów. Julia Wieniawa zabrała głos w dyskusji, komentując krótko:

Nie mogę uwierzyć, że nadal mamy w Polsce tyle osób o tak wąskich horyzontach.

Zdecydowała się także odpowiedzieć na komentarz szerzący nieprawdziwe informacje, takie jak ta, że "LGBT to choroba". "Kto wam nagadał takich bzdur?" - napisała. Pojawiła się jednak także masa przychylnych wpisów od internautów. "Super. Smutne jest to, że młodzi ludzie piszą komentarze, obrażając twój (i mój) światopogląd. Oby nie musieli w przyszłości borykać się z tragedią swojego dziecka. A ty rób dalej swoje, bo robisz to pięknie, łącząc sukces i pozostanie sobą", "Jestem z ciebie dumna" - czytamy. Zdjęcia Julii Wieniawy z klubu znajdziecie w galerii na górze strony.

Julia Wieniawa ostro o homofobii. "Zrozumiałam, że nawet słowo 'tolerowanie' jest krzywdzące"

Julia Wieniawa w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post bez ogródek powiedziała, co myśli osobach, które nie tolerują osób o innej orientacji. - Uważam, że są po prostu bardzo ograniczone umysłowo i tyle. Nie widzę innego wytłumaczenia. Człowiek jak człowiek - powiedziała. W dalszej części rozmowy nie przebierała w słowach. - Miłość jest miłością. Trzeba się wzajemnie szanować, tolerować. Zrozumiałam, że nawet słowo "tolerowanie" jest krzywdzące. Tolerować to można laktozę. Tego szacunku wymagam i będę dawać go innym - powiedziała.