Grób Marzeny Kipiel-Sztuki po pogrzebie. Wzruszający widok

9 czerwca Renata Pałys poinformowała o śmierci swojej dobrej koleżanki z planu Marzeny Kipiel-Sztuki. Aktorka zmarła w hospicjum. Cztery dni po odejściu zorganizowano pogrzeb gwiazdy Polsatu, na którym pojawiły się tłumy, które chciały ją pożegnać. Widok grobu Kipiel-Sztuki po ceremonii udowadnia, jak bardzo była lubiana.

Grób Marzeny Kipiel-Sztuki

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy. Aktorka miała zaplanowane to, jak chce, by wyglądało jej ostatnie pożegnanie. "Życzeniem Marzeny były kolorowe kwiaty - nie wieńce. Przyjdźmy na kolorowo - nie w czerni" - czytamy w klepsydrze. Żałobnicy spełnili życzenie wcielającej się w rolę Halinki Kiepskiej aktorki. Licznie zjawili się na ceremonii w kolorowych strojach, a wśród nich nie zabrakło Renaty Pałys - serialowej Paździochowej. Pojawiły się także kolorowe balony - było ich dokładnie 58, czyli tyle, ile lat miała aktorka w dniu śmierci. Później symbolicznie je wypuszczono. Pogrzeb miał charakter świecki.

Urna z prochami gwiazdy "Świata według Kiepskich", którą ozdabiały kwiaty i koliber, została złożona do grobu na lokalnym cmentarzu. Kipiel-Sztuka spoczęła, zgodnie ze swoją wolą, obok swoich rodziców. Po pogrzebie jej grób mógł poruszyć do łez. Znajdowały się na nim liczne wieńce, a także znicze i kwiaty, co pokazywało, jak wiele aktorka znaczyła dla żałobników. Ten widok wzrusza, a zobaczycie go w naszej galerii na górze strony.

Tak przyjaciele wspominają Marzenę Kipiel-Sztukę

Na ceremonii pojawiła się Renata Pałys, która poinformowała o śmierci Kipiel-Sztuki. Łamiącym się głosie wspomniała o zmarłej. - Znałam Marzenę najdłużej z ekipy całego "Świata według Kiepskich". Poznałam ją tu w teatrze w Legnicy. (...) Zawsze nasze wspólne cele były idealne, nie było potrzeba robić powtórek. Rozumiałyśmy się bez słów, nie trzeba było nas reżyserować. (...) W ostatnim czasie byłam z Marzeną bardzo mentalnie związana. Widziałyśmy się w przeddzień jej odejścia. Całą noc nie spałam, bo myślałam o Marzenie. Kiedy rano dostałam wiadomość, to byłam z tym właściwie pogodzona - wspominała aktorka. Kilka słów wygłosił również przyjaciel Kipiel-Sztuki, Dawid. - Taka była Marzena - gotowa porzucić nawet obowiązki zawodowe, żeby działać na rzecz innych. ''Działaj zawsze przyzwoicie i bądź przyzwoity'' - te słowa Marzenki zostaną ze mną na zawsze. Do zobaczenia Marzenko, do następnego odcinka - w taki sposób pożegnał gwiazdę "Świata według Kiepskich".

