Dagmara Kaźmierska jeszcze do niedawna była jedną z największych gwiazd Polsatu. "Królowa życia" miała swoje własne show, w którym szukała kandydata na męża. W międzyczasie brała udział w "Tańcu z gwiazdami". Pojawiła się również w odświeżonych "Pamiętnikach z wakacji". Kariera w stacji zakończyła się po ujawnieniu nowych faktów z przeszłości Kaźmierskiej. Nie wszyscy jednak uważają, że Dagmara powinna zniknąć z przestrzeni medialnej. Aferę wokół byłej sutenerki skomentowała Joanna Kurowska, która miała kiedyś okazję pracować z Kaźmierską na jednym planie. Zdjęcia z tej współpracy znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Joanna Kurowska o problemach zdrowotnych. To wyklucza ją z udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Mówi, że jest kaleką

Joanna Kurowska nie chce oceniać Kaźmierskiej. "Kto jest bez grzechu..."

W rozmowie z Jastrząb Post aktorka otwarcie przyznała, że o przeszłości Kaźmierskiej wiedział wcześniej tak naprawdę każdy. Kurowska podkreśliła, że nie czuje się odpowiednią osobą, by ją oceniać. - Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszyscy nagle stali się sędziami. Wszyscy nagle są święci. Ja nie wiem, co się tam wydarzyło. Uważam, że jeśli się to wydarzyło, to było to bardzo złe, ale nie jestem osobą, która teraz będzie wartościowała się tym, że będę ją oceniać. Bo ludzie się "wartościują". Ja jestem lepszy, ja jestem moralniejszy, ja jestem dobry. (...). Myślę sobie, że się bardzo pogubiła. (...) Wydaje mi się, że media tworzą potwory. Mogła uwierzyć, że jest kimś. I to jest bardzo złudne - mówiła w nagraniu.

Dlaczego Dagmara Kaźmierska zniknęła z telewizji?

O przeszłości Kaźmierskiej na nowo zrobiło się głośno po doniesieniach portalu Goniec.pl. Była sutenerka miała m.in. pobić ciężarną kobietę. Do więzienia trafiła za sześć przestępstw, w tym za: czerpanie materialnych korzyści z prostytucji, grożenie pozbawieniem życia, kierowanie wykonaniem przestępstwa zgwałcenia oraz udział w pobiciu. Sama Dagmara zapowiedziała, że będzie mierzyć się z tymi zarzutami. Choć zniknęła z telewizji, to wciąż można zobaczyć ją w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Kłopoty w raju Kaźmierskiej? Syn byłej sutenerki sprzedaje luksusowy prezent

Dagmara Kaźmierska w 'Tańcu z gwiazdami' Fot. KAPiF.pl