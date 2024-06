Sandra Kubicka skupia się teraz na macierzyństwie, choć nie brakuje jej w social mediach. Niedawno urodziła syna. Leonard jest już w domu z rodzicami, którzy cały czas poświęcają mu swój czas. Modelka wraz z mężem postanowili pokazać fanom, jakie postępy poczyniono w ich domu. Poznaliśmy też rozkład budynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Piaseczny o swoim domu

Sandra Kubicka i Baron pokazują dom. Uchylili rąbka tajemnicy

Influencerka od dłuższego czasu zyskuje nowych obserwatorów. Odkąd ogłosiła, że jest w ciąży, na jej Instagramie cały czas pojawiają się nowe treści związane z macierzyństwem. Kubicka dzieli się swoją codziennością jako młoda mama. Już wiadomo, że Leonard po trzech tygodniach pobytu w szpitalu mógł w końcu przyjechać z rodzicami do domu. Małżeństwo jest w trakcie remontu zakupionego jakiś czas temu domu. Teraz zdecydowali się pokazać fanom, jak obecnie wygląda wnętrze. Na razie największe postępy widać w kuchni - są już niektóre meble - w czarnym odcieniu, choć cały czas zakryte, by się nie zniszczyły. Tuż obok będzie spiżarnia. Komórkę pod schodami nazwała "pokojem Harry'ego Pottera", nawiązując do znanej książki dla młodzieży. Na dole znajdzie się także garderoba.

Para weszła także schodami na piętro. Na górze mogliśmy zobaczyć sypialnię pary, a w niej nie zabraknie kolejnej garderoby, a także projektora. Jest też pokój Leonarda, w którym jest okno z widokiem na las, a na ścianie, jak zapowiedział Baron, będzie tapeta. Na piętrze jest również pokój gościnny i łazienka. Kubicka zażartowała, że mają pomieszczenie dla gości, ale "znajomych nie mają". Już wcześniej informowała, że w sporej łazience znajdzie się sauna. "To pomieszczenie to nasz pokój kąpielowy, który ma prawie 20 mkw., gdzie będzie prysznic, wielka wanna i sauna" - wyjawiła. Nie wiadomo jednak, kiedy rodzina będzie mogła wprowadzić się do domu. Zdjęcia z domu Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sandra Kubicka zaatakowana na spacerze. "Uderzysz mnie?!"

Pierwszy spacer rodziców z Leonardem nie przebiegł tak, jak się tego spodziewali. Ze względu na piękną pogodę Kubicka i Baron zdecydowali się na wyjście na zewnątrz. Towarzyszyły im oczywiście psy. W pewnym momencie do pupila podbiegł agresywny pies. "Ona nie drgnęła, nie odstawiła peta, nie odstawiła telefonu... Dalej gadała, jak jej pies gryzł naszego psa. Byliśmy tak wściekli. Zaczęliśmy krzyczeć, gdzie ona ma te smycze, dlaczego te psy nie są na smyczy. Ona zaczęła na nas krzyczeć, że nie będziemy jej pouczać, zaczęła wyzywać" - opowiadała na InstaStories modelka. W pewnym momencie właścicielka czworonoga zaczęła być agresywna i powiedziała: "'I co, uderzysz mnie?!''. Później Kubicka dowiedziała się, że gdyby zgłosiła sprawę na policję, kobieta otrzymałaby mandat.

Sandra Kubicka tuż przed spacerem z Leonardem Fot. @sandrakubicka/ Instagram