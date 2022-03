Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Sylwia Bomba przez długi czas spotykała się z o 14 lat starszym Jackiem. Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu. Celebrytka w lipcu 2021 roku poinformowała, że rozstała się z partnerem. W jednym z wywiadów dodała, że walczyła o miłość, jednak między nimi pojawiły się problemy, których nie byli w stanie zażegnać.

Gwiazdy kochają peruki! Nie tylko Doda wielokrotnie zmieniała fryzurę. Niektóre z nich są totalnie odjechane

Zobacz wideo Za jakie komentarze blokuje Sylwia Bomba w swoich social mediach? Odpowiedź w Plotkersach

Sylwia Bomba o poszukiwaniu miłości: Nic na siłę

Po tym, jak Sylwia Bomba rozstała się z partnerem, rozpoczęła nowy etap w życiu. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" wynajęła mieszkanie, w którym zamieszkała z córką i jak sama przyznała, świetnie sobie radzi od tego czasu. Czy mimo wszystko nie brakuje jej osoby, z którą mogłaby zbudować związek?

Brakuje, ale uważam, że nic na siłę. Potrafię Tosi i sobie zagwarantować fajne życie - stwierdziła.

Celebrytka zdradziła również, czym kieruje się w poszukiwaniu miłości.

Chciałabym, aby "druga osoba" wprowadziła także coś fajnego. Być z kimś z poczucia samotności, to nie dla mnie. Poczekam - dodała.

Sylwia Bomba Screen: Instagram/@sylwiabomba

"Złote rady" Sylwii Bomby

Oprócz pytań dotyczących związków i miłości, fanki były również ciekawe, skąd celebrytka czerpie tyle siły i radości do życia. W tym przypadku Sylwia również postanowiła podzielić się przemyśleniami.

W życiu są dwie rady: albo walczysz o siebie i jesteś zadowolona, chociaż z tego, że próbowałaś […] Albo nie walczysz o siebie […] Jedno jest wówczas pewne - na pewno nie będziesz z siebie zadowolona, bo nawet nie spróbowałaś.

Przy okazji odpowiedzi na inne pytanie celebrytka dodała, że w życiu nie warto rozczulać się nad sobą i zawsze należy walczyć o swoje szczęście.

Julia Kamińska po rozstaniu pracuje z Piotrem Jaskiem. Jest winna mu pieniądze

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc