27 sierpnia 2021 roku zmarł Piotr Gessler. O jego śmierci poinformowała wtedy jego córka, Lara. Dzisiaj gwiazda udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widzimy ją w ramionach taty. Do postu dołączyła wzruszający wpis, w którym wspomina zmarłego.

Lara Gessler wspomina zmarłego tatę

Dzisiaj Piotr Gessler obchodziłby swoje 64. urodziny. To z tej okazji Lara pokazała zdjęcie z rodzinnego albumu. Na fotografii jest jeszcze dzieckiem. Tata stoi za nią dumnie i delikatnie obejmuje. We wzruszających słowach gwiazda zwraca się bezpośrednio do zmarłego. Mówi, jak bardzo tęskni, ale przyznaje również, że cieszy się, iż ojciec nie musi żyć w czasach straszliwej wojny.

Dziś są tatuniu twoje urodziny. Pierwszy raz do ciebie nie zadzwonię. Nie będę życzyła ci szczęścia, zdrowia i cukierni w Maladze. Nie opowiesz mi, co przygotowujecie na dzisiejszą kolacje i nie zobaczę twojego skrępowania, kiedy otwierasz prezent ode mnie. Jakkolwiek nie byłby skromny, zawsze tak reagowałeś. Dziś mi ciebie tak strasznie brak, chociaż cieszę się, że nie musisz oglądać tej wojny. Dziś mam cię w sercu. Tu towarzyszyć mi będziesz już zawsze.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internauci są pod wrażeniem chwytających za serce słów Lary.

Lara piękne słowa. Wywołałaś u mnie łzy z uśmiechem.

Piękne życzenia. Na zawsze zostanie z tobą ta miłość, w każdym geście do własnego dziecka, w wypowiadanych słowach, codziennych zwrotach, które były tylko wasze.

Zdjęcie, jak kadr z filmu, piękne.

Otuchy córce restauratora postanowiła dodać również piosenkarka, Magda Steczkowska.

Przytulam mocno.

Piotr Gessler urodził się w 1958 roku. Był drugim mężem Magdy Gessler. Owocem ich związku jest Lara, która miała dziewięć lat, gdy rodzice się rozstali. Od tego momentu wychowywała się z tatą. W wywiadzie dla "Urody Życia" w 2018 roku gwiazda mówiła, że to był niej naturalny wybór, ponieważ to Piotr zawsze dbał o ciepło domowego ogniska.

