Niedawno rozpoczął się drugi sezon "Królowej przetrwania". Bohaterki show TVN7 muszą stawić czoła warunkom, które panują w dżungli. Aby to zrobić, muszą wykazać się współpracą, a także siłą fizyczną. Jak wiadomo, tylko jedna z pań może wygrać program. W formacie możemy oglądać wiele znanych osobistości. Wśród nich znalazła się Marianna Schreiber. Ostatnio widzowie zwrócili uwagę na jej strój. Szybko się wytłumaczyła.

Zobacz wideo Kaczorowska o zgrzytach w "Królowej przetrwania". Padło na Schreiber

"Królowa przetrwania". Marianna Schreiber zszokowała stylizacją. W sieci pojawiły się wyjaśnienia

Marianna Schreiber niedawno odniosła się do odcinka "Królowej przetrwania". Okazało się, że celebrytka zaskoczyła fanów niecodzienną odsłoną. Nie chodziło jedynie o strój kąpielowy, ale również niefortunne zbliżenia i montaż. Schreiber od razu się wytłumaczyła. "Przepraszam was za bardzo dużą ilość zbliżeń na mój tył... Absolutnie nie było to moją intencją" - zaczęła. Później kontynuowała swoją wypowiedź. "Było przerażająco gorąco... Chodziłam w stroju, ale też nie cały czas. Jednak zauważyłam sama mnóstwo zbliżeń na mój tył. Jest mi wstyd z tego powodu, bo to dla mnie na pewno dość krępujące. I nie chodzi o to, że wstydzę się swojego ciała, bo mimo iż mam swoje kompleksy, to nie wstydzę się go. Tylko po prostu wiem, że gdy ogląda się to przed telewizorami, to odbiór jest, jaki jest" - napisała na Instagramie. Co sądzicie?

"Królowa przetrwania". Paulina Smaszcz nie szczędziła słów w programie. Opowiedziała o swojej przeszłości

Paulina Smaszcz dołączyła do show w trzecim odcinku. Kobieta przyznała w programie "Królowa przetrwania", że ma za sobą trudny czas. Opowiedziała pozostałym uczestniczkom o tym, jak najpierw straciła pracę, a później rodzinę. Dodała, że ostatnie pięć lat jej życia dało jej w kość. Porównała nawet show-biznes do dżungli. - Kiedy nagle upadłam zdrowotnie, kiedy nagle straciłam swoją rodzinę, rozwiodłam się. Nagle show-biznes stwierdził, że już nie jestem potrzebna. Podniosłam się i idę przez życie dalej. A jednak dużo osób czekało, że upadnę i już nie wstanę. Nie dam wam tej satysfakcji -wyznała.

