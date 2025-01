Adrianna Tyszka to jedna z najpopularniejszych uczestniczek formatu "Rolnik szuka żony". W programie była jedną z kandydatek Michała i para od razu przypadła sobie do gustu. Po zakończeniu programu udowodnili, że nie rzucają słów na wiatr i wzięli ślub. Co dziś u nich słychać? Adrianna po dłuższej przerwie wróciła na Instagram i dodała nagranie. Okazuje się, że jest znakomitą łyżwiarką.

"Rolnik szuka żony". Ada zachwyciła na lodowisku. "Zaczęłam, gdy miałam sześć lat"

W przeciwieństwie do wielu uczestników programu "Rolnik szuka żony" Adrianna i Michał nie są aktywni w mediach społecznościowych i tylko sporadycznie dodają jakieś informacje. Para po udziale w programie zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów i zebrała wokół siebie całkiem sporo fanów. Ostatnio Adrianna uaktywniła się w mediach społecznościowych i opublikowała nagrania z lodowiska. Jak się okazuje, ma ogromny talent i pokazała swoje umiejętności w jeździe figurowej na łyżwach. Ukochana Michała wykonała nawet piruet. Już od najmłodszych lat trenowała, ale zrezygnowała z tego. Jak widać, umiejętności pozostały. - Zaczęłam, gdy miałam sześć lat, a skończyłam w trzeciej klasie podstawówki - mówiła w jednym z wywiadów.

Mój tata bardzo chciał, bym została łyżwiarką figurową. Sam kiedyś był łyżwiarzem. Ale to nie była moja pasja i zrezygnowałam z tego sportu

- dodała. Screen z nagrania Ady na lodowisku znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Ada i Michał pojawili się w specjalnym odcinku programu. "Szczęście siedzi obok mnie"

Adrianna i Michał ostatnio pojawili się w specjalnym świątecznym wydaniu programu "Rolnik szuka żony". W mediach pojawiały się plotki, że para rzekomo przechodzi kryzys, ale ich udział w odcinku uciął wszelkie spekulacje. Podczas spotkania z Martą Manowską uczestnicy wrócili do momentu czytania listów i wyboru kandydatek. Michał jeden z listów postanowił wylosować i jak się okazało, był to właśnie list napisany przez Adę. - Tę całą historię z losowaniem listów wymyśliłem dzień wcześniej. Wiele osób mi mówiło, że jestem szczęściarzem. Chciałem sprawdzić, czy mi się poszczęści w miłości tak jak w innych sprawach. I proszę, okazało się, że to szczęście siedzi teraz tutaj obok mnie - powiedział w programie. Więcej przeczytasz tutaj: "Rolnik szuka żony". Manowska zalała się łzami. Nikt nie spodziewał się takich słów

