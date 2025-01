5 stycznia na antenie TVP zadebiutował program "Żona dla Polaka", który oparty jest na podobnej formule jak "Rolnik szuka żony". Prowadzącym został, znany z serialu "M jak miłość" Kacper Kuszewski. W nowej matrymonialnej formule TVP bierze udział czterech mężczyzn, Łukasz, Sebastian, Mateusz i Mariusz. Wszyscy panowie mają polskie pochodzenie i mieszkają w Chicago, które jest jednym z największych ośrodków Polonii na świecie. Panowie podobnie jak w formacie "Rolnik szuka żony" wybierają kandydatki, które następnie zapraszają do swoich domów, aby móc je lepiej poznać. Jak się okazuje, panie mogą zapomnieć o luksusach.

"Żona dla Polaka". Mateusz zaskoczył swoje kandydatki. "Jak z amerykańskich filmów"

W ostatnim odcinku programu "Żona dla Polaka" Mariusz zaprosił swoje kandydatki do domu. Panie zostały rozmieszczone w dwóch pokojach. Jedno z pomieszczeń było naprawdę niewielkie i znajdowały się tam dwa piętrowe łóżka i niewielka szafa. W drugim z pomieszczeń panie miały do dyspozycji dwa materace znajdujące się na stelażach niewielki stolik rozdzielający miejsca do spania. Uczestniczki nie były zachwycone, tym, co im zaproponowano. Łóżka piętrowe czekały na panie także w domu Łukasza, ale to zobaczymy dopiero w kolejnym odcinku show. Za to Mateusz zaprosił swoje uczestniczki do stojącego na podwórko kampera z kuchnią, łazienką, pralnią i pomieszczeniem mieszkalnym. Uczestniczki od razy poczuły zew przygody.

Miejsce, w którym śpimy, wygląda super, jak z amerykańskich filmów. Jeszcze nigdy nie byłam tak podekscytowana, totalna Ameryka w 100 proc., jestem zachwycona

- podsumowała jedna z kandydatek. Zdjęcia domów uczestników znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Żona dla Polaka". Kandydatki Sebastiana mogą zapomnieć o luksusach. Śpią w piwnicy

O luksusach mogły zapomnieć także kandydatki Sebastiana. Polak, który mieszka w sporym domu z rodzicami, postanowił umieścić panie w... piwnicy. Uczestniczki nie mogły liczyć nawet na łóżka, bo Sebastian przygotował im jedynie leżące na zimnych kafelkach materace. O ile w pomieszczeniu jest czysto i schludnie, to z pewnością panują tam bardzo skromne warunki. Jak wam się podoba lokum zaproponowane przez Sebastiana?

