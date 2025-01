Za nami już pierwsze odcinki czwartego sezonu "Farmy". Fani rok musieli czekać na kolejną odsłonę show. Tym razem w roli prowadzącej nie zobaczymy już Marceliny Zawadzkiej. Modelka w trakcie realizowania zdjęć była w ciąży i niedawno została mamą Leonidasa. Do drugiej prowadzącej, którą jest Ilona Krawczyńska, dołączyła jej siostra - Milena Krawczyńska. Kim są najnowsi uczestnicy "Farmy"?

"Farma". Łukasz chce hodować ananasy. Michał myśli o romansie

Jak zwykle w programach typu reality-show nie brakuje wyróżniających się jednostek. Jednym z uczestników czwartej edycji "Farmy" jest Łukasz "Ananas" Olichwer. Na co dzień jest artystą i pasjonuje się podróżami. Podkreśla, że dobrze pachnieć trzeba zawsze i wszędzie - nawet w oborze. Co ciekawe, jego marzeniem jest stworzenie ananasowego imperium. Michał Sokólski to właściciel firmy budowlanej, który przez lata pracował za granicą. Dzięki wytrwałości udało mu się osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Nie ukrywa, że jest otwarty na romans w programie. "Jak najbardziej jestem otwarty na jakiekolwiek romanse... Jak to mówią, co się dzieje na farmie, na farmie zostaje" - uznał, o czym możemy przeczytać w social mediach programu.

Kolejną osobą, którą zobaczymy w show jest Żaneta Hałas, która od 15 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. , Na co dzień jest kontrolerką jakości w firmie kosmetycznej. Najstarszym uczestnikiem programu jest Wojtek Gawron. 51-latek pracuje jako handlowiec w branży farmaceutycznej, choć z wykształcenia jest historykiem. Jego marzeniem jest posiadanie pomarańczowego Porsche 911, które zakupi, jeśli wygra program.

"Farma". Kto jeszcze wziął udział programie?

Uczestnikiem "Farmy" jest również Łukasz Zarzycki, który nigdy nie miał styczności ze zwierzętami i najbardziej czeka na to, by wydoić krowę. Jest właścicielem agencji marketingowej. Pasjonuje się surfowaniem. Jest także modelem - współpracuje z jedną z agencji modelingowych. W programie pojawiła się także Katarzyna Tarnogórska, która jest dyrektorką jednej z warszawskich szkół podstawowych. Interesuje się psychologią.

Najmłodsza w show jest Julia Grabowska. 21-latka studiuje prawo. Uwielbia stylizacją paznokci, a także pisze teksty piosenek. Niedawno premierę miał je pierwszy singiel. Patrycja Cieśla to doradczyni klienta w banku. Nie boi się mówić, co myśli. Planuje organizować imprezy dla pozostałych uczestników, by podnosić ich morale. Wioletta Radzanowska pracuje jako stylistka oraz instruktorka rzęs. Jest także trenerką personalną, która przed laty startowała w zawodach bikini fitness. Dzieli życie między Gdańskiem i Hamburgiem. Prawdziwym przeżyciem dla Wioletty będzie rozstanie się z telefonem.