Jedna para z "Rolnik szuka żony" ma się ku sobie? Te zdjęcia nie kłamią

Program "Rolnik szuka żony" od ponad dekady gromadzi przed telewizorami tłumy widzów. Uczestnicy kolejnych edycji po występie w miłosnym show cieszą się ogromną popularnością, a ich instagramowe profile zyskują tysiące nowych obserwujących. Często między bohaterami programu rodzą się również prawdziwe przyjaźnie. Rolnicy z 11. Edycji hitu TVP postanowili razem spędzić sylwestra. Do sieci trafiły zdjęcia z imprezy. Uwagę przykuwa jeden szczegół.

Uczestnicy "Rolnik szuka żony" spędzili razem sylwestra. Czyżby pojawiła się wśród nich nowa para?

W 11. Edycji programu "Rolnik szuka żony" miłość udało się odnaleźć dwóm parom - Rafałowi i Dominice oraz Marcinowi i Ani. Zakochanych nie mogło oczywiście zabraknąć podczas wspólnego sylwestra. Oprócz nich pojawili się także Wiktoria, Sebastian, Agata oraz Irek. Ostatnia dwójka również próbowała stworzyć związek, jednak na przeszkodzie stanęła praca uczestnika. Rozstali się jednak w zgodzie i postanowili zostać przyjaciółmi. Zdjęcia z imprezy mogą jednak sugerować, że znów mają się ku sobie. Pozują bowiem obok siebie, a rolniczka jest wyraźnie zwrócona w stronę Ireneusza. Kadry z sylwestrowej nocy uczestników hitu TVP znajdziecie w naszej galerii.

Agata i Irek po zakończeniu zdjęć do programu deklarowali, że chcą rozwijać swoją relację. Okazało się to jednak niezwykle trudne ze względu na pracę uczestnika, który jest zawodowym kierowcą. Od razu po opuszczeniu gospodarstwa rolniczki Ireneusz musiał wyruszyć w kilkutygodniową pracę, co uniemożliwiło im randkowanie. Bohaterowie miłosnego show zdecydowali więc o zakończeniu relacji. "Agata poczuła pierwsza coś takiego, że ta znajomość nie pójdzie dalej, że zostanie na tym etapie. Myślę, że to ona zdecydowała jakby troszeczkę za nas obydwoje, że to się nie zadzieje dalej" - mówił przed kamerami Irek. "Chciałam mieć kogoś, z kim mogę pić kawę, a tak do kamerki, to nie o to chyba chodzi. Ale zyskałam przyjaciela" - tłumaczyła natomiast Agata.