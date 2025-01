Afera na "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Widzowie: Okłamaliście nas

"Sylwestrowa Moc Przebojów", czyli impreza zorganizowana przez Polsat w Toruniu zaczęła się z przytupem. Na scenę, by rozgrzać publiczność wkroczyła Doda, lecz widzowie już po chwili zaczęli mieć niemałe zarzuty do organizatorów. O co poszło? Niektórzy fani Rabczewskiej musieli obejść się smakiem, gdyż jej występu nie widzieli. Wszystko przez zawirowania na antenie.

"Sylwestrowa Moc Przebojów". Doda wystąpiła, ale widzowie nie widzieli. Jest afera

Kiedy Polsat reklamował swój koncert wiele dni wcześniej, zapowiadano, że transmisja "Sylwestrowej Mocy Przebojów" rozpocznie się o 20:00. Później jednak zmieniono godzinę na 19:50. Jednak informacja ta nie dotarła do wszystkich, tym bardziej, że nie zmieniono jej we wszystkich serwisach z rozpiską programów telewizyjnych.

Koncert rozpoczął się punktualnie, lecz niektórzy widzowie przyszli przed telewizory za późno. O 20:00 Doda skończyła już śpiewać zaplanowane na ten czas dwa utwory. Widzowie nie kryli swojego oburzenia w sieci. W mediach społecznościowych dali znać, co o tym myślą. "Może jeszcze raz zaśpiewa bo zaczęliście za wcześnie!", "Przegapiłam, bo było za wcześnie", "Ej no, o 20 miało się zacząć, a jest 19:50 i już Doda... Okłamaliście nas", "Też widziałem nawet dziś, że nie zostało to zaktualizowane na antenie Polsatu, ale dali info na mediach społecznościowych. Przykro mi, że przegapiłaś występ, bo był prawdziwą petardą, ale mamy takie czasy, że z mediów społecznościowych dowiadujemy się więcej niż z samej tv" - czytamy w komentarzach na instagramowym koncie Polsatu.

Doda błyszczała na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie

Doda sylwestra spędziła w Toruniu. Zanim pojawiła się na scenie, pozowała fotoreporterom na ściance. Na tę okazję wybrała dwie kreacje. Pierwsza z nich była w bardzo imprezowej odsłonie. Artystka wybrała mini sukienkę, która sporo odsłaniała. Kreacja składała się z mnóstwa błyszczących frędzlów i kryształków. Kolejny raz wokalistka wyszła na scenę w różowym komplecie, na który składał się gorset, mini spódnica, czerwone futro i kozaki na szpilce. Uwagę zwraca również fantazyjna fryzura. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.