Kasia i Jędrek Gąsienicowie są małżeństwem, które popularność zdobyło dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Zakochani dali się poznać jako zabawna i charyzmatyczna para. Na co dzień mieszkają w Zakopanem. Doczekali się dwójki dzieci - Zofii i Stanisława. Poczucie humoru od zawsze towarzyszyło małżeństwu. W święta na profilu Kasi pojawił się wymowny wpis. Czy to kolejny żart?

"Gogglebox. Przed telewizorem". Kasia i Jędrek znowu się zaręczyli? Ten wpis mówi wszystko

Kasia i Jędrek Gąsienicowie jakiś czas temu postanowili zrobić fanom żart na Prima Aprilis. Zakochani sugerowali, że czeka ich rozwód. "Prawda jest taka, że 2024 należy do nas i nie dociągniemy do dziesiątej rocznicy ślubu. (...) Dzieci ja zabieram, bo będą ze mną chciały iść na pewno - opowiadała Kasia w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl. Choć te słowa wywołały skandal, wszystko się wyjaśniło. W Wigilię bohaterka "Gogglebox" opublikowała zdjęcie, które może okazać się kolejnym żartem. Na InstaStories pojawiła się fotografia z pierścionkiem na serdecznym palcu. "12 lat na to czekałam" - napisała Kasia. Czy to oznacza, że Jedrek oświadczył się po raz drugi? Póki co, małżeństwo nie rozwiało wątpliwości.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Jędrek Gąsienica wspomina zaręczyny. W takich okolicznościach Kasia powiedziała "tak"

Jędrek Gąsienica jakiś czas temu wspominał zaręczyny z Kasią. W rozmowie z cozatydzien.tvn.pl wyznał, w jaki sposób poprosił ukochaną o rękę. Kryje się za tym zabawna historia. - Poszliśmy w góry nad Kalatówki, to był marzec, było pięknie, ale tam się nie oświadczyłem, bo wiedziałam, że ona wie. Wróciliśmy tacy zmęczeni, położyliśmy się do łóżka i oglądaliśmy kabarety i tak na leżąco zapytałem się jej, czy wyjdzie za mnie. Ona zapytała, czy mam pierścionek i ja wtedy wyciągnąłem go spod poduszki i powiedziałem "mam". I przyjęła - opowiadał bohater "Gogglebox. Przed telewizorem". ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Kasia Gąsienica tłumaczy się z wywiadu o rozwodzie. "Jestem przerażona"