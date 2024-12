Ale bomba! Wielki powrót w "Tańcu z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" to format, który nie traci na popularności. Kiedy wydawało się, że widzowie mają już przesyt wygibasów gwiazd na parkiecie, do gry wkroczył Edward Miszczak. Początkowo dyrektor programowy Polsatu twierdził, że nie ma mocnych nazwisk do udziału w programie i zdecydował się na przerwę, ale kolejne dwie edycje formatu okazały się prawdziwymi hitami stacji. Polsat idzie więc za ciosem i tuż po zakończeniu 15. edycji "Tańca z gwiazdami" ogłasza nazwisko gwiazdy, która powraca do show.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz o Kaczorowskiej. Nie gryzła się w język

Lenka Klimentova znów zatańczy w Polsacie

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że uczestniczką 16. edycji "TzG" będzie Blanka. Później okazało się, że w show zatańczy także Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. W sobotni poranek w "halo tu polsat" ogłoszono, że do formatu powraca Lenka Klimentova. To czeska tancerka, która już po raz szósty weźmie udział w programie. Ostatni raz w "Tańcu z gwiazdami" tańczyła z Radkiem Liszewskim. Warto przy tym dodać, że mąż Lenki, Jan Kliment to trzykrotny zwycięzca programu. "Lenka wraca do nas po trzyletniej przerwie również jako mama cudownego Cristiana! Ahhh, już słyszymy na korytarzu to kultowe dobre ranko. Miło, że jesteś z nami" - czytamy na profilu stacji Polsat na Instagramie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Uczestniczka "Tańca z gwiazdami" ogłoszona! Doskonale ją znacie

Klimentowie są dumnymi rodzicami. W studiu "halo tu polsat" pojawili się z synem

Przypomnijmy, że 1 grudnia 2022 roku Lenka Klimentova została mamą. Teraz w studiu "halo tu polsat" tancerka pojawiła się wraz z mężem i dwuletnim synem Cristianem. Klimentova przez ostatnie lata skupiła się głównie na macierzyństwie i nieco usunęła z show-biznesu. Teraz wraca do aktywności. Żona Jana Klimenta prowadzi także własne warsztaty taneczne dla kobiet. Przyznała, że jest bardzo dumna z tego projektu, ale także gotowa na nowe wyznania. - Jestem chyba już gotowa, bo jednak synek już ma dwa latka. Zaczął chodzić do żłobka, gdzie po prostu czuje się cudownie. On tam chce chodzić. Więc nie ma takiego problemu. Myślę, że to już ten czas. Zawsze za tym tęskniłam, zawsze podglądałam, oglądałam każdy odcinek i taniec cały czas z nami był - powiedziała Klimentova w "halo tu polsat".