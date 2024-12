Program "10 lat młodsza w 10 dni" od początku emisji wzbudza wiele kontrowersji. Widzowie mają wątpliwości do metamorfoz, które są przeprowadzane pod okiem Mai Sablewskiej. W dodatku niektóre uczestniczki też były rozczarowane efektem końcowym. W drugim sezonie programu widzowie mogli zobaczyć Karinę Koch, znaną z formatu "Chłopaki do wzięcia". Chociaż ona sama była pod wrażeniem swojej stylizacji, internauci tego entuzjazmu nie podzielali.

Karina z "Chłopaków do wzięcia" w programie Mai Sablewskiej. Udana metamorfoza?

Na facebookowym profilu Polsat Cafe pojawiła się zapowiedź programu z nowym tytułem - "10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską". Karina Koch wcześniej nie raz w mediach społecznościowych wspominała, że lubi eksperymenty z wyglądem. Efekt metamorfozy w programie też przypadł uczestniczce do gustu. Koch była zachwycona zarówno stylizacją, jak i makijażem, który został jej zrobiony w show Sablewskiej. - Wyglądam jak modelka - stwierdziła wyraźnie zadowolona.

Internauci narzekają na Maję Sablewską: Talent do beznadziejnych stylizacji

Niestety, internauci nie podzielali zachwytów związanych z metamorfozą Kariny Koch. Zarzuty mieli przede wszystkim do oversize'owej marynarki, która miała znacznie poszerzać bohaterkę "Chłopaków do wzięcia". W komentarzach polało się wiele krytyki w kierunku Mai Sablewskiej. "Powiadają, że o gustach nie dyskutuje się, ale Pani Maja ma naprawdę talent do beznadziejnych stylizacji", "A marynarki z jeszcze szerszymi ramionami jej nie mogli znaleźć?", "Zgrabna kobieta, bardzo źle ja ubrana. Powinna podkreślić jej figurę", "Masakra", "Fryzura niekorzystna. Dużo lepsza była przed metamorfozą" - czytamy w komentarzach. Jedna z komentujących wspomniała, że liczyła na bardziej kobiecą stylizację. "Fajnie, ale liczyłam, że będziesz w jakiejś sukience, bardziej kobieco" - napisała. Kolejna z internautek uznała, że to zamierzone działanie. "Tak ją ubrali, bo Polki słyną z krytykowania innych kobiet. To taki polski sport" - uznała. Było aż tak źle? Daj znać, głosując w naszej sondzie pod tekstem.