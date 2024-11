"M jak miłość". Czy Dorota umrze? Nowy wątek może szokować

W 1831. odcinku "M jak miłość" widzowie byli świadkami pięknego ślubu Doroty (Iwona Rejzner) oraz Bartka (Arkadiusz Smoleński). Uroczystość odbyła się mimo choroby bohaterki, która zmaga się z guzem mózgu i przeszła poważną operację. Po ceremonii doszło do nagłego zwrotu akcji. Tuż przed nocą poślubną ukochana Bartka wsypała mu do kieliszka środek nasenny i uciekła za granicę, aby nie musiał patrzeć na jej cierpienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wszystko o serialach. Te nie cieszą się dobrą sławą

"M jak miłość". Czy Dorota umrze za granicą? "Nie udało się usunąć guza"

Wątek Doroty i Bartka wciąż pozostaje wielką zagadką. Bohaterka wyjedzie za granicę i nie ma zbyt wielu opcji leczenia, o czym widzowie dowiedzieli się dzięki rozmowie męża chorej z Arturem Rogowskim (Robert Moskwa). - Artur, oponiak, dosyć złośliwy, słaba lokalizacja. Nie udało się usunąć guza w całości. Co można jeszcze zrobić? - zapytał Bartek. - Co jeszcze? No jest jeszcze radioterapia stereotaktyczna - usłyszał od Artura. - Wiem, znam temat, ale Dorota się nie kwalifikuje. Coś jeszcze? - dopytywał. Artur przyznał, że nie widzi innych opcji leczenia. O tym, czy Dorota umrze za granicą w oddali od ukochanego, dowiemy się w przyszłych odcinkach. Śledzicie ten wątek w serialu "M jak miłość"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"M jak miłość". Widzowie mają nadzieję na happy end. "Jeszcze będzie pięknie"

Mimo niezbyt optymistycznych wieści na temat Doroty widzowie mają nadzieję, że bohaterka wyzdrowieje. "Szkoda mi Bartka, który bardzo pokochał Dorotę. Mam nadzieję, że Dorota wyzdrowieje i będą żyć długo i szczęśliwie. Ta para jest bardzo interesująca. Prawdziwe życie", "Oby wszystko się ułożyło i Dorota wróci do Bartka", "Piękna miłość i takie poświęcenie. Wsparcie drugiej osoby w tym przypadku Bartka jest piękne. W życiu zdarza się rzadko. Bardzo pomaga i choroba potrafi się cofnąć małymi krokami i wrócić do zdrowia. Cuda się zdarzają", "Oby Dorota wyzdrowiała", "Jeszcze będzie pięknie" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Kuriozalne sceny w "M jak miłość". Widzowie zrobili śledztwo. "Może być z tego dziecko"