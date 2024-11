Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" w dziesiątej edycji przyniósł wiele niespodzianek. Jak wiadomo, eksperci połączyli Agatę i Piotra. Wyszło na jaw, że nie była to dobra decyzja. Małżeństwo szybko się rozpadło. Niestety, zakończenie związku odbyło się w atmosferze skandalu. Agata i Piotr wypowiadali się o sobie w negatywny sposób. Teraz uczestniczka programu ujawniła nowe fakty.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata i Piotr rozstali się w atmosferze skandalu. Teraz wychodzą nowe fakty

Po emocjonującym finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata i Piotr udzielili kilku wywiadów. Uczestniczka w rozmowie z Pudelkiem otworzyła się na pewne tematy, których wcześniej nie poruszała. Podkreśliła, że na początku show była bardzo podekscytowana i jednocześnie zestresowana. Stwierdziła również, że pomimo wstępnego entuzjazmu, mąż przestał o nią zabiegać. Agata powiedziała, że po niecałych dwóch tygodniach wskutek różnych wydarzeń, spakowała walizki z domu Piotra. Mężczyzna miał być niewzruszony. "On otwarcie po moim wyjściu powiedział, że nie jest zainteresowany tym, co się ze mną dzieje. Ja wtedy wyszłam, jak stałam, pojechałam do hotelu z tymi wszystkimi tobołami, a on się ani słowem do mnie nie odezwał przez pięć dni, ani do mojej mamy, którą tak 'strasznie kocha'. Moja mama mu tego nigdy nie wybaczy" - wyznała Agata Pudelkowi. Nie ukrywała, że po tej sytuacji Piotr bardzo stracił w jej oczach.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata nie szczędziła słów. Kto by się spodziewał?

To jednak nie wszystko. Okazało się, że na tym nie zakończyła się relacja Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka przyznała, że mężczyzna długo się nie odzywał. W końcu jednak przerwał milczenie i napisał do niej SMS-a. Według Agaty, Piotr zadeklarował, że chce do niej wrócić! "Przypomniał sobie o mnie dopiero wtedy, jak go zablokowałam na WhatsAppie, a potem napisał do mnie na australijski numer w SMS-ie w dniu emisji wesela. Napisał, że tęskni i chce, żebym wróciła do niego poza kamerami" - wyznała Agata. Spodziewaliście się tego?