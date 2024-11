Widzowie zmiażdżyli finał 'Kuchennych rewolucji'. Wszystko przez zachowanie w kuchni

29. sezon "Kuchennych rewolucji" dobiegł końca, a w ostatnim odcinku Magda Gessler zawitała do Konina. Próbowała uratować restaurację Czarny Domek. Szybko zauważyła, że "tam, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść", komentując dużą obsadę pracownic w kuchni. Nie wszystko jednak przypadło do gustu widzom. Uznali finał sezonu za wyjątkowo kontrowersyjny.

"Kuchenne rewolucje". Widzowie oburzeni zachowaniem w kuchni

Magda Gessler pospieszyła z naukami kulinariów do kilku kucharek. Okazuje się, że większość sosów czy dodatków było robionych z proszku. Już przy degustacji winegretu widzowie nie byli zachwyceni, że restauratorka próbuje sosu palcem prosto z miski. Ale później było gorzej. Przygotowywanie sałatki odbywało się bez rękawiczek. Zarówno kucharka, jak i Magda Gessler, bez wahania dotykały produktów gołymi rękami. Warto podkreślić, że tego typu dania podaje się gościom od razu. Fani byli przerażeni, gdy to zobaczyli. "Nigdy nie zrozumiem grzebania w jedzeniu bez rękawiczek. Pod paznokciami są bakterie, których nie da się tak idealnie wymyć. Fuj", "Jak można mieszać jedzenie bez rękawiczek", "Mega obrzydliwe" - czytamy w komentarzach na Facebooku. Zgadzacie się?

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler była zaskoczona postawą właściciela restauracji. Nie mogła w to uwierzyć

Magda Gessler nie była zachwycona również z podejścia właściciela do gastronomii. Postanowiła wprost powiedzieć panu Maciejowi, że powinien zmienić swoją postawę. Była zaskoczona, że mężczyzna nie podchodził do swojej restrauracji "z miłością". - Największą porażką restauracji są tacy ludzie jak Ty. Są kalkulacje, są cost foody, a nie ma jedzenia. Jest kurczak sprowadzany z Chin, albo cholera wie skąd, wyhodowany nie wiadomo czym, po to byś miał biznes plan zamknięty - stwierdziła bez wahania. Pan Maciej przyznał, że jego problemem jest to, że robi za dużo rzeczy na raz. Magda Gessler ponownie podkreśliła, że warto spróbować zmienić swoje podejście i polubić swoją pracę. ZOBACZ TEŻ: Gessler wygadała, ile zarabiają restauracje po "Kuchennych rewolucjach". Lepiej usiądźcie