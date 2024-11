Teleturniej "Milionerzy" niedawno wrócił na antenę po nieco dłuższej przerwie. Ulubiony format widzów ku ich zaskoczeni nie pojawił się w programie stacji TVN we wrześniu. Zastąpiono go nowym reality show "B&B Love". Na szczęście wraz z początkiem listopada ponownie zawitał na antenie. Za nami dopiero kilka odcinków, a już padła główna wygrana. Więcej o tym przeczytacie na dole strony. W ostatnim odcinku teleturnieju wzięła udział m.in. Pani Paulina. Uczestniczka szybko przebrnęła przez pierwsze pytania. Problem pojawił się w zagadnieniu, który sprawdzał umiejętność szybkiego liczenia. Zobaczcie, jak uczestniczka poradziła sobie z pytaniem. Za nami kolejny odcinek "Milionerów". Co tym razem wydarzyło się w programie?

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Co to jest cembrowina? Uczestniczka wspomagała się kołem ratunkowym

W 752. odcinku "Milionerów" grę rozpoczęła Agata Surowiec-Marcinkowska, która do studia przyjechała z Wrocławia, gdzie ukończyła studia na kierunku biologia. Uczestniczka teleturnieju obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zajmuje się administracją. Przed przerwą reklamową padło pytanie za tysiąc złotych. Po przeczytaniu przez Huberta Urbańskiego wariantów odpowiedzi uczestniczka przyznała, że trafiła na dość trudne zagadnienie i nie jest w stanie na nie odpowiedzieć samodzielnie, bo jest zbyt zestresowana. Zdecydowała się na pomoc publiczności. Zdecydowanym faworytem publiczności był wariant "D". Jak sądzicie, czy to prawidłowa odpowiedź?

Cembrowina to:

A. Koktajl z procentami

B. Warzelnia

C. Leżakownia

D. Obmurowanie Studni

Po przerwie reklamowej Hubert Urbański poinformował uczestniczkę, że to poprawna odpowiedź. - Od tego są koła ratunkowe. Dostałaś wyraźne wskazanie" - podsumował prowadzący. Znaliście prawidłową odpowiedź. Jak sądzicie, czy uczestniczka zbyt szybko zdecydowała się skorzystać z koła ratunkowego?

"Milionerzy". Marek z Piaseczna zgarnął milion! Widzowie są oburzeni poziomem pytania

Dopiero co rozpoczął się nowy sezon "Milionerów" a za nami już pierwsze pytanie za milion złotych. Usłyszał je w odcinku Pan Marek z Piaseczna. Pytanie brzmiało następująco: Budowa układu pokarmowego, którego ze zwierząt świadczy o tym, że jest ono drapieżnikiem?. Hubert Urbański przeczytał cztery warianty odpowiedzi: A. Lama, B. Koala, C. Panda, D. Sarna. Gracz chwilę zastanawiał się nad odpowiedzią, ale dość szybko po krótkiej analizie wybrał wariant "C". Tak właśnie uczestnik stał się szczęśliwym posiadaczem miliona złotych. Jak na wygraną zareagowali widzowie show? Fani programu nie kryli oburzenia. Uznali, że pytanie za główną nagrodę było stanowczo zbyt banalne. Dla pewnych internautów odpowiedź była oczywista. "Przecież to było bardzo proste pytanie", "Ale łatwe to pytanie za milion" - czytamy na Facebooku. Więcej przeczytasz tutaj: "Milionerzy". Pytanie za milion było banalne? Fani nie kryją oburzenia