Eurowizja Junior to konkurs, w którym Polska ma spore osiągnięcia. Dwukrotnie zwyciężaliśmy, gdy reprezentowały nas Roxie Węgiel i Viki Gabor. Sukces odniosła też Sara James, która skończyła na drugim miejscu podium. Od kilku lat polski uczestnik wyłaniany jest za pomocą eurowizyjnego wydania "Szansy na sukces". W Madrycie piosenkę "All Together" wykona Dominik Arim. Polska propozycja ma coraz więcej zwolenników, chociaż w fanowskich rankingach nie jest stawiana w gronie faworytów do zwycięstwa. Jak wypada na tle konkurencji? Sprawdziliśmy. Swoje oceny przyznali nasi redaktorzy: Marcin Wolniak i Bartosz Pańczyk. Podkreślmy, że oceniamy piosenki i wykonania, a nie małoletnich uczestników.

1. Włochy - "Pigiama Party" Simone Grande

Marcin: Nigdy nie byłem fanem piżamowych party i tym razem też mnie to raczej nie przekonuje. Jest w tej piosence coś chwytliwego, ale mam wrażenie, że po szesnastu kolejnych propozycjach nie będziemy o niej pamiętać. Moja ocena 5/10.

Bartosz: Idealny utwór na kinderbal. Jest do bólu słodko i naiwnie, ale czy nie o to chodzi przeważnie w piosenkach dla dzieci? Podejrzewam, że "Pigiama Party" może być teraz we Włoszech hitem "imprez" najmłodszych. Choć Simone śpiewa sam, to jego utwór to takie nowoczesne Fasolki. I fajnie, że nie udaje dorosłego, bo coraz więcej dzieci na tym konkursie ma do tego tendencje. Moja ocena 5/10.

2. Estonia - "Tanavad" Annabelle

Marcin: Muzycznie bardzo ciekawa propozycja. Nie ma nudy. A Annabelle ma bardzo przyjemną barwę głosu. Trochę żałuję, że ta piosenka nie jest w języku angielskim. Lepiej by się tu sprawdził. Moja ocena 7/10.

Bartosz: Rzeczywiście barwa głosu Annabelle jest ciekawa. Jest w niej coś mrocznego. Jakbym nie wiedział, że śpiewa to uczestniczka Eurowizji Junior, pomyślałbym, że to dorosła doświadczona wokalistka. Mam jednak wrażenie, że to utwór z kategorii, o którym się szybko zapomina. Ciekawy był początek, ale im dalej w las, to przez to disco robi się coraz przaśniej. Spodziewałem się innego rozwinięcia tej piosenki. Moja ocena 6/10.

3. Albania - "Vallezoj" Nikol Cabeli

Marcin: Muszę przyznać, że w dorosłej Eurowizji piosenki z Albanii prawie nigdy mnie nie przekonują. Tutaj niestety jest podobnie. W początkowej fazie utworu jest w niej coś oryginalnego i wartego uwagi, ale szybko przeradza się w niezwykle topornie ciosaną kompozycję. Szkoda. Moja ocena: 3/10.

Bartosz: Niby Albania, a klimat francuski. Można się rozmarzyć. Świetna maniera w głosie, chyba będę wracał do tej piosenki. Ciosana kompozycja? Gdzie tam! Świetny byłby do niej taniec współczesny. Moja ocena 7/10.

4. Armenia - "Cosmic Friend" Leo

Marcin: Kosmiczny luz, zabawa i fun. Mam przeczucie, że się spodoba. Armenia już dwa razy wygrała Eurowizję Junior, a łącznie dziesięć razy była na podium. W tym roku także może być wysoko. Mnie trochę irytuje, ale nie chcę być dziadersem, więc daję punkt więcej. Moja ocena 6/10.

Bartosz: Ten kosmiczny przyjaciel to nie moja bajka. Jeszcze pierwsze 40 sekund ujdzie, ale później? Jestem na nie. Wolę już włoskie piżamowe party. Moja ocena 3/10.

5. Cypr - "Crystal Waters" Maria Pisaridi

Marcin: Całkiem wdzięczna i bezpretensjonalna piosenka. Maria ma interesującą barwę głosu. Nie jest to może bardzo przebojowe, ale przyzwoite. Moja ocena 7/10.

Bartosz: Dziecko śpiewające o miłości? Trochę creepy. Nie ma już innych tematów? Muzycznie przypomina mi to piosenki Don Wasyla. Niestety Maria śpiewa tak poprawnie, że aż nudnie. Brak mi tu jakiejś ikry. Podwyższam jednak notę za głos. Moja ocena 4/10.

6. Francja - "Comme ci, comme ca" Titouan

Marcin: Nie ukrywam, że bardzo często kibicuję Francji, zarówno w dorosłej jak i dziecięcej odsłonie Eurowizji. Francuzi mają to coś, co do mnie przemawia. W języku, w melodyjności i dobrych produkcjach. Wprawdzie wolałbym, żeby "Comme ci, comme ca" pozostawało balladą, ale i tak to bardzo do mnie trafia. Moja ocena 9/10.

Bartosz: Pianino, dojrzały głos i nic mi więcej do szczęścia nie trzeba w tym konkursie. Nie trzeba fajerwerków, by porwać. Gdybym był Małgorzatą Foremniak w "Mam talent!", popłakałbym się, wydając swoją ocenę i powiedział: "Jesteś objawieniem". Też wolałbym, by ten utwór został balladą. Myślałem, że dam 10/10, ale przez taneczną część nie mogę. Choć ona może być dobra do słuchania w tle przy jakiejś fizycznej aktywności, bo dodaje power. Moja ocena 9/10.

7. Macedonia Północna - "Marathon" Ana i Ałeksej

Marcin: Niby skrojone pod ewidentny przebój i ma prawo się wkręcać, ale jednocześnie przez to też bardzo wtórne i nieco męczące. Nie sądzę, żebym kiedyś chciał wracać do tej piosenki. Moja ocena: 5/10

Bartosz: Plus za duet. Tekst o matce, który jest dla niej pomnikiem, mnie trochę wzruszył. Ja chyba do tego wrócę. Refren szybko wpada w ucho i się go zapamiętuje. Moja ocena 6/10.

8. Polska - "All Together" Dominik Arim

Marcin: Jeśli ktoś słyszy w piosence "All Together" kopię eurowizyjnego "Color Of Your Life" Michała Szpaka, to skojarzenia są zasadne. Autorzy obu piosenek są ci sami. Zdecydowanie nie jest to moja estetyka, chociaż przecież na Eurowizji często się sprawdza. Trzymam kciuki za Dominika, bo to zdolny chłopak. A co do samej piosenki, to mnie nie zachwyca. Dam dwa punkty więcej z powodów czysto patriotycznych. Moja ocena 6/10

Bartosz: Wiedziałem, że ta piosenka mi coś przypomina! Niestety dla mnie jest za bardzo podniośle, choć Dominikowi trudno odmówić talentu i scenicznego luzu. Mam jednak wrażenie, że to utwór pisany pod kogoś dorosłego. Ale oczywiście trzymam za naszego reprezentanta kciuki. Są jednak w tym roku lepsze kompozycje. Ta jest niezła, ale jak dla mnie nie na dziecięcą Eurowizję. Moja ocena 7/10.

9. Gruzja - "To My Mom" Andria Putkaradze

Marcin: Wolałbym, żeby Andria śpiewał to mamie, ale niekoniecznie w telewizji. Bardzo mnie męczą takie kompozycje. Patetyczne do granic możliwości. Szkoda utalentowanego dzieciaka do takich piosenek. Moja ocena 2/10.

Bartosz: Co za muzyczny koszmarek. Poza tym to jest Eurowizja czy konkurs pieśni patriotycznej? Bo jakby nie rozumiejąc tekstu, to można by odnieść wrażenie, że to utwór rodem na naszego 11 listopada. Moja ocena 1/10.

10. Hiszpania - "Como la Lola" Chloe DelaRosa

Marcin: Dziecięca radość i beztroska aż bije z tej piosenki. Muzycznie przypomina mi trochę Marię Isabel i jej „Antes muerta que sencilla", która zresztą przyniosła Hiszpanii zwycięstwo w 2004 roku. Być może to właśnie Chleo wygra Juniora dla Hiszpanii, tym bardziej że konkurs odbywa się w tym roku w Madrycie. Moja ocena 7/10

Bartosz: Nareszcie coś wesołego. Po wcześniejszych kompozycjach, można się w końcu obudzić i wrócić do żywych. Piosenka idealna na Eurowizję. Jest radośnie i to doceniam. Tu jest wszystko, co powinno być w utworze dziecięcym. Poza tym scena kocha Chloe. Nie ma się do czego przyczepić. Jak ten utwór wygra Eurowizję Junior, coś czuję, że będzie leciał w radiu dzieci Lewandowskich czy Szczęsnych. Moja ocena 7/10.

11. Niemcy - "Save the Best for Us" Bjarne

Marcin: Piosenka ma bardzo podniosły charakter, a język niemiecki nie jest zbyt wdzięczny w piosence. Nie zmienia to faktu, że jest w tej balladzie coś bardzo szlachetnego, a Bjarne ma duży talent wokalny. Moja ocena 8/10

Bartosz: Dla mnie to piosenka muzycznie trochę z półki jak naszego reprezentanta. Ale refren zdecydowanie lepszy od zwrotek. Moja ocena 6/10.

12. Holandia - "Music" Stay Tuned

Marcin: Poszczególne elementy są całkiem udane, ale niestety to się nie składa w dobrą całość. Za dużo grzybów w tym barszczu i niepotrzebnie przekombinowane. Moja ocena 4/10

Bartosz: Dużo się tu dzieje i rzeczywiście za dużo. Po co np. ten hip-hop? To jakby sklejka kilku piosenek. Każdy z wokalistów gra na siebie. Moja ocena 3/10.

13. San Marino - "Come noi" Idols SM

Marcin: Niestety bardzo słaba kompozycja. Kompletnie bez wyrazu. Moja ocena 2/10

Bartosz: Uszy mi zwiędły. Na szczęście to taki utwór, że zaraz o nim zapomnimy. Przy takich kompozycjach można pożałować, że ogląda się ten konkurs. Moja ocena 1/10.

14. Ukraina - "Hear Me Now" Artem Kotenko

Marcin: Ukraina zazwyczaj w dziecięcej i dorosłej Eurowizji ma bardzo mocne propozycje. Nie inaczej jest tym razem. To jedni z pretendentów do zwycięstwa. Słyszę cię, Ukraino. Moja ocena 7/10

Bartosz: Ten fragment gdy Artem śpiewa tytułowe słowa "Hear me now" i kawałek później, trochę przypomina mi refren "Let It Go" z "Krainy lodu". Na szczęście później piosenka zmienia klimat. Świetnie, że mimo wszystko umieją się bawić. Jest w tym moc. Nie miałbym nic przeciwko, jakby wygrali, bo Kotenko jest chyba w tym roku największym zwierzęciem scenicznym. Ona go porywa totalnie! To mój faworyt. Punkty nie mogą więc być inne. Moja ocena 10/10.

15. Portugalia - "Esperanca" Victoria Nicole

Marcin: Piękna ta Portugalia. Zaskakująca i ciekawa muzycznie. Mam nadzieję, że widzowie docenią tę propozycję. Moja ocena 9/10

Bartosz: Rzeczywiście jest ładnie i tak czysto, momentami magicznie. Cieszę się jednak, że w pewnym momencie robi się szybciej. Ta dziewczyna ma szansę zrobić wielką karierę. Te wokalizy? Chyba rośnie nam nowa diwa. Ciekawe... Moja ocena 7/10.

16. Irlandia - "La cheile" Enya Cox Dempsey

Marcin: Zaczyna się naprawdę ciekawie, zmierza w bardzo ciekawą stronę, a potem ociera się o totalnie banalny refren. Stracony potencjał. Myślę, że mogłoby być znacznie lepiej, a wynik będzie raczej przeciętny. Moja ocena 6/10.

Bartosz: Minutę czekać na mocniejszy beat? Tak czułem, że to się rozkręci, ale nadal ta kompozycja nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jest bardzo nierówna. Takich piosenek są miliony, choć obciachu nie ma. Najciekawsze to chyba to "Na na na". Moja ocena 5/10.

17. Malta - "Stilla ckejkna" Ramires Sciberras

Marcin: Bardzo przyjemna kompozycja. Takiej to nawet Sanah by się nie powstydziła w swoim repertuarze. Malta nigdy nie wygrała dorosłej Eurowizji, ale, tak jak Polsa, dwukrotnie już zwyciężyła w Eurowizji Junior. Śpiewała jednak wówczas po angielsku. Wybór tylko i wyłącznie języka maltańskiego jest dla mnie zaskakujący. Nie przewiduję tu wygranej, ale występ może być bardzo dobry. Moja ocena 6/10.

Bartosz: No i można iść spać. Idealna piosenka na zakończenie konkursu, by od razu wyłączyć telewizor i nie czekać na wyniki. Powtórzę się, ale jestem na nie dla dzieci, które śpiewają o miłości. Na to przyjdzie czas. Mnie to nie przekonuje. Brak mi tu prawdy, choć ten utwór trochę pościelowy w wykonaniu osoby starszej pewnie bym wyżej ocenił. Moja ocena 4/10.

Gdzie oglądać Eurowizję Junior 2024?

Finał tegorocznej Eurowizji Junior rozpocznie się w sobotę 16.11 o godz 18:00. Będzie transmitowany przez telewizyjną Dwójkę. Dla polskich widzów konkurs będzie komentował Artur Orzech. Organizatorzy zapewniają też bezpłatną transmisję w serwisie YouTube. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, w Eurowizji Junior można głosować także na własny kraj. Po zakończeniu wszystkich prezentacji konkursowych zostaną przyznane punkty w systemie 50/50 - połowa punktów od jury, połowa od publiczności. Poniżej zamieszczamy link do transmisji konkursu na YouTube.