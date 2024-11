"Ślub od pierwszego wejrzenia". Damian zaskoczył Agnieszkę. "Nigdy tak nie miałam"

Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za tydzień. W kolejnym odcinku uczestnicy zasiądą przed ekspertkami i poinformują o swojej decyzji. Jeśli chodzi o małżeństwo Agaty i Piotra, to nikt już się nie łudzi, że para będzie chciała pozostać w związku. Co ciekawe, ostatni odcinek zmienił bardzo dużo w przypadku Joanny i Kamila. Uczestniczka postawiła wszystko na jedną kartę i postanowiła sprawdzić... czy jest chemia. Joanna zaoferowała partnerowi planowany pocałunek, aby sprawdzić, czy coś zaiskrzy. Nie da się ukryć, że jej pomysł był strzałem w dziesiątkę. Atmosfera między parą zupełnie się zmieniła i oboje w końcu się na siebie otworzyli. Czy to wystarczy, aby w finale zadeklarowali chęć pozostania w parze, przekonamy się już wkrótce. Co u Agnieszki i Damiana? Tu niczym was nie zaskoczymy. Ich relacja rozkwita. Uczestnik wymyślił nowy sposób na podbicie serca partnerki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Damian zabiega o względy Agnieszki. "Nigdy w życiu tak nie miałam"

Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w relacji z Agnieszką bardzo się stara i nieustannie chce małymi gestami pokazać partnerce, że mu na niej zależy. Uczestnik wymyślił nową świecką tradycję, a mianowicie "kwiatowe poniedziałki". Jak wiadomo, nikt nie lubi początku tygodnia, który dla większości wiążę się z bolesnym powrotem do pracy. Damian postanowił temu zaradzić i w każdy poniedziałek osładza życie Agnieszce bukietem świeżych kwiatów. Mało tego uczestnik poczynił już poważne kroki związane z przyszłością pary i zaczął szukać pracy w mieście, w którym mieszka jego żona. Istna idylla. Wygląda na to, że tym razem ekspertki spisały się na medal.

Nigdy w życiu nie miałam kwiatowych poniedziałków ani innych dni. Także to dla mnie jest zupełne, totalne zaskoczenie, zwłaszcza że ja dużo wspominam o tym, że taki jeden kwiatek raz na jakiś czas robi ogromną robotę, a wyszło tak, że mam kwiatki co tydzień

- wyznała Agnieszka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka doceniła gest Damiana. "To buduje bliskość"

Eksperka stwierdziła, że inicjatywa Damiana to świetny pomysł i z pewnością to wzmocni ich związek. - Nawyki i rytuały, jakie mamy w relacji, bardzo nas przyciągają do siebie i budują bliskość. I też jesteśmy bardziej atrakcyjni przez to - podkreśliła. Co o spijaniu sobie z dzióbków u Agnieszki i Damiana sądzą widzowie? Są tak samo oczarowani parą i mocno liczą na to, że się im powiedzie. "Tylko życzyć im szczęścia i utrzymania tych poniedziałków przez całe wspólne życie", "Moja ulubiona para. Fajnie się ich ogląda", "Kwiaty kobiecie nie daje się tylko od święta, czyli w urodziny i Walentynki. Daje się ot tak, od siebie, kiedykolwiek" - czytamy w komentarzach.