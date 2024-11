"Milionerzy" to jeden z ulubionych teleturniejów Polaków. Zadebiutował na antenie TVN-u w 1999 roku, choć zniknął z anteny po czterech lata. Pojawił się ponownie w 2008 roku i bawił widzów przez dwa lata. Obecny format show prowadzony jest od 2017 roku. Przez cały czas niezmiennie gospodarzem teleturnieju jest Hubert Urbański. 4 listopada program powrócił do ramówki stacji i tak jak dotąd było - będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30. Uczestnicy znowu walczą o milion złotych.

"Milionerzy". Już przy pierwszym pytaniu skorzystała z koła ratunkowego

W odcinku, który wyemitowano 5 listopada, z pytaniami mierzyła się zootechniczka Aleksandra Szablewska, która pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Już przy pierwszym pytaniu pojawiły się pierwsze problemy.

Koty pokotem leżą:

A) zawsze pojedynczo

B) zawsze podwójnie

C) jeden w drugim

D) jeden obok drugiego

Uczestniczka już przy pierwszym pytaniu skorzystała z pomocy publiczności. Aż 82 procent głosów wskazało odpowiedź D. Aleksandra zaufała widowni. Odpowiedź okazała się poprawna, dzięki czemu zootechniczka pozostała w walce o milion złotych.

Niewiele osób sięgnęło po główną wygraną w programie

Dotychczas w programie niewielu osobom udało się zgarnąć główną nagrodę. Przez cały okres trwania programu tylko siedem osób może się pochwalić główną wygraną w teleturnieju. Pierwszym zwycięzcą był Krzysztof Wójcik, któremu czek na milion złotych wręczono w 2010 roku. Jeśli chodzi o ostatnią osobę, której udało się zgarnąć nagrodę główną, jest nią Tomasz Boruch. 30-letni lekarz weterynarii. wygrał milion złotych po tym, jak prawidłowo wskazał, że w Cieśninie Beringa "znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery kilometry, ale aż 21 godzin różnicy czasu". Jak wyjawił w "Dzień dobry TVN", wygraną ma zamiar przeznaczyć na spłatę kredytu na mieszkanie. Ma też jeszcze jeden cel. - Chciałbym przeznaczyć na zwierzaki albo ze schronisk, albo chore, ponieważ jako lekarz weterynarii kocham zwierzaki - wyjawił w śniadaniówce.