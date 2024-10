Osi Ugonoh zasłynęła po zdobyciu pierwszego miejsca w programie "Top Model", który otworzył jej drzwi do kariery w świecie modelingu. Kobieta zwyciężyła modelingowy program w 2014 roku. Od tego czasu minęła dekada, a popularność modelki nie słabnie. Ugonoh na swoim koncie sesje zorganizowane w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowo stała się też gwiazdą telewizji i występowała w takich show telewizyjnych, jak "Mamy cię!" czy "Lip Sync Battle Ustawka". Osi aktywnie działa również w przestrzeni mediów społecznościowych. W sieci jej poczynania śledzi aż 300 tysięcy osób. Co jeszcze słychać u zwyciężczyni "Top Model"?

Osi Ugonoh wygrała "Top Model". Tak dziś wygląda. Poznajecie?

Osi Ugonoh obecnie działa głównie jako influencerka. Póki co, kobieta dała sobie jednak spokój z modelingiem. Celebrytka działa jako psychodietetyczka. W sieci dzieli się informacjami na temat zdrowego trybu życia i odpowiedniego odżywiania. W 2021 roku wydała nawet książkę. Dziwić może również wygląd gwiazdy. Dekadę temu Osi zasłynęła jako brunetka. Jej włosy nie zmieniły się nawet podczas słynnej metamorfozy w "Top Model". Po latach Ugonoh stwierdziła, że to czas na zmiany. Od jakiegoś czasu celebrytka ma różową fryzurę. Nie da się ukryć, że nietypowy kolor wyjątkowo jej pasuje. Co sądzicie?

Zobacz wideo Ogi Ugonoh: Patrzę na ciało przez pryzmat systemowych wykluczeń i bycia czarnoskórą kobietą

Osi Ugonoh opowiedziała o swoich bliskich. Skąd pochodzi jej rodzina?

Osi Ugonoh w rozmowie dla "Dzień dobry TVN" opowiedziała o swoich bliskich. Kilka lat temu kobieta wyznała, że ma nigeryjskie korzenie. Urodziła się w Gdańsku. Osi ma czwórkę rodzeństwa. W Polsce przebywa również jej młodsza siostra Ogi. Modelka nie ukrywała, że jest bardzo rodzinną osobą. Kobieta tęskni za bliskimi, którzy żyją w Nigerii. Rzadko ich odwiedza, ale w przyszłości chciałaby to zmienić. "W Nigerii mam babcię, wujków, ciocię i kuzynów. Nie jeżdżę tam zbyt często, ale chciałabym. (...) Czuję się Polką, ale też czuję się Nigeryjką. Im jestem starsza, tym więcej staram się uczyć o kulturze nigeryjskiej - powiedziała Osi w "Dzień dobry TVN". Warto podkreślić, że rodzeństwo Ugonoh też zdobyło rozpoznawalność. Jej siostra jest aktywistką i uświadamia inne osoby w kwestii tolerancji. Z kolei, brat Izu dał się poznać jako znany pięściarz. ZOBACZ TEŻ: ''Top Model''. Odpadł z programu i wbił szpilę jurorom. Widzowie też dorzucili trzy grosze