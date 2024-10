Angelina Zaichenko dała się poznać w programie "Love Island. Wyspa miłości". Kobieta wzięła udział w szóstym sezonie randkowego show. Uczestniczka dołączyła do pozostałych bohaterów stosunkowo późno, co nie było jednak przeszkodą. Angelina stworzyła parę z Sashą. Ich duet bezproblemowo dotrwał do finału. Ostatecznie bohaterowie zostali zwycięzcami formatu. Wielu fanów spodziewało się, że ta dwójka jest sobie pisana. Niestety, związek się rozpadł, a Angelina i Sasha ułożyli sobie życie u boku innych partnerów. Jakiś czas temu uczestniczka wyznała, że spodziewa się dziecka. "Mówiłam, że jestem już gotowa i mogłabym mieć dzieci i wtedy powiedziałam swojej mamie, że wydaje mi się, że w moim życiu niedługo nastąpi zmiana. Minął rok i właśnie tak się stało" - napisała Angelina na swoim profilu na Instagramie. Teraz podzieliła się radosną nowiną.

"Love Island". Uczestniczka została mamą. Zwyciężczyni szóstej edycji zdradziła imię swojego dziecka

20 października Angelina obchodziła 26 urodziny. W mediach społecznościowych wyznała, że zaledwie dwa dni wcześniej miał miejsce wyjątkowy dzień. Dziecko byłej uczestniczki "Love Island" przyszło na świat. Świeżo upieczona mama nie posiadała się z radości. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała urocze zdjęcia z córką i partnerem. "Patrzę wstecz na miniony rok z ogromną wdzięcznością. Przeszłam przez wiele zmian, które nauczyły mnie jeszcze bardziej doceniać swoją siłę, determinację i niekończącą się energię (...). Razem zaczynamy tę podróż, która z pewnością będzie pełna miłości, nauki i wspólnych odkryć" - napisała Angelina w sieci. Uwagę przykuwa nietypowe imię dziewczynki, która została nazwana Adelina. Imię jest niezwykle rzadkie, a w tym roku otrzymało je mniej niż 100 dziewczynek w Polsce.

"Love Island". Związek Angeliny i Sashy się nie udał. Co poszło nie tak?

Związek Angeliny i Sashy nie przetrwał próby czasu. Na temat zakończenia ich relacji powstało wiele różnych spekulacji. Pojawiały się nawet zarzuty, że związek od samego początku był udawany. Sami uczestnicy podsycili plotki, twierdząc, że spotykają się jedynie raz w tygodniu. W Q&A mówili również, że "póki co są razem". W końcu jednak związek dobiegł końca. "The End. Kto nie spróbuje, ten się nie dowie! My spróbowaliśmy i się dowiedzieliśmy, że nie było nam pisane w #bigcitylife (w życiu w wielkim mieście - przyp. red.)" - pisali w mediach społecznościowych. Uczestnicy postanowili nie komentować plotek na swój temat, które były poruszane przez fanów na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Uczestniczka "Love Island" zaręczyła się w wyjątkowym miejscu. Pokazała pierścionek