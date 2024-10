We wrześniu wystartowała nowa edycja programu "Rolnik szuka żony", w której widzowie poznali: Agatę, Wiktorię, Sebastiana, Marcina oraz Rafała. Początkowo uczestnicy dostali listy od kandydatów, a później mieli okazję poznać ich na żywo. Randki zadecydowały o tym, kogo zaprosili do swoich domów. Marcin wybrał trzy kandydatki - Roksanę, Anię i Magdę. W ostatnim odcinku panie miały okazję zobaczyć, jak wygląda praca rolnika. Uwagę widzów zwróciło zachowanie Roksany. Skomentowali całą sytuację w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Marta Manowska szczerze o uczestnikach. Mają wsparcie

"Rolnik szuka żony". Roksana w ogniu krytyki. "Nie da się słuchać"

W ostatnim odcinku programu Marcin i jego kandydatki pracowali w sadzie. Roksana poprosiła, aby rolnik porównał wszystkie kobiety do odmian jabłek. Mężczyzna spełnił jej życzenie. Później stwierdził, że kandydatka próbuje się za bardzo wyróżnić, przez co inne panie mogą czuć się przytłoczone i zazdrosne. - Jeszcze nigdy nie miałam sytuacji, że musiałam walczyć o mężczyznę, ale widzę, że taka nutka rywalizacji jest - mówiła zadowolona Roksana. Zachowanie kandydatki i sytuacja w sadzie nie spodobały się widzom, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Nie da się słuchać tej Roksany", "Jej głos jest irytujący", "Roksana dwoi się i troi, ale nic z tego nie będzie", "Za bardzo dominuje", "Irytuje mnie, jak się wypowiada", "Roksana do domu", "To idzie w złym kierunku" - pisali internauci.

"Rolnik szuka żony". Rozbrajający komentarz mamy Marcina. Chodzi o Roksanę

Nie tylko internauci mają mieszane uczucia co do Roksany. W poprzednim odcinku mama Marcina wyjawiła przed kamerami, co jej syn tak naprawdę sądzi o kandydatce. - Marcin się trochę jej boi. Trochę dla Marcina za ostra - komentowała kobieta przed kamerami. Uczestnik także kilka razy zwracał uwagę na dominujący charakter Roksany. - Widać, że lubi troszeczkę porządzić. Może się mylę. Może to i dobrze - mówił Marcin w poprzednim odcinku. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Małgosia w końcu potwierdziła ciążę. Zdradziła, jak zareagowały jej dzieci