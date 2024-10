W sierpniu na antenę wrócił "Hotel Paradise". Każdy dzień w willi przynosi coś nowego. W ostatnich odcinkach głównym tematem było Rajskie Rozdanie. Kuba zdecydował się podejść z immunitetem do Julii, odbijając ją swojemu najlepszemu koledze w formacie. - Ziomek robi mi pod górę. I sama ta wypowiedź Kuby, że on w końcu chce pomyśleć o sobie i stąd jego wybór… - mówił rozczarowany Karol. Na tym nie koniec emocji. W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" wszystkie oczy były zwrócone na Maję i Julię.

"Hotel Paradise". Julia gorzko o Mai. "Mnie już zawiodła bardzo wiele razy"

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" Maja bardzo próbowała przekonać do siebie Wojtka. Jest jeden problem. Uczestnik tworzy parę z jej najlepszą przyjaciółką w programie - Julią. Ta natomiast bardzo się denerwowała, gdy widziała Maję próbującą podbić serce Wojtka. Julia postanowiła porozmawiać ze swoim programowym partnerem. Jej słowa mogły zszokować. - Maję byś wyrzuciła? - zapytał Wojtek. - Tak. Przez to, co Maja mi zrobiła wcześniej, to tak - mówiła. Wojtek dopytywał, o co dokładnie chodzi. - Maja mnie już zawiodła bardzo wiele razy. (...) Majeczka, no po prostu nie spodziewałam się tego po niej - mówiła. Dodała, że woli, aby to Karolina została w programie i cała grupa również ma takie zdanie. To przekonało Wojtka, który zadeklarował, że ze względu na większą sympatię uczestników do Julii, podejdzie do niej na Rajskim Rozdaniu.

Nieświadoma słów "przyjaciółki" Maja wciąż próbowała rozmawiać z Wojtkiem. Ten jednak wciąż wodził ją za nos i nie wyjawił swojej decyzji. - Rozum podpowiada mi, żebym już to odpuściła, bo nie chcę z siebie robić głupka i latać za facetem, który w sumie chyba nie do końca wie, czego chce i czy mnie chce. A ja wiem, że chcę jego. (...) Mam wrażenie, że trochę robi ze mnie idiotkę - mówiła zrezygnowana Maja przed kamerami.

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi namieszała. Oto nowe pary w programie

W dalszej części odcinka Klaudia El Dursi chciała rozluźnić atmosferę. Wszyscy uczestnicy mogli ze sobą porozmawiać i odpowiadali na prywatne pytania. Na koniec dziewczyny zdecydowały, z kim chciałyby tworzyć parę. Nie mogły wskazać na swojego obecnego partnera. Jak się okazało, ich deklaracja miała swoje konsekwencje. Stworzyły z wybranymi uczestnikami nową parę na jeden dzień. Sandra została programową partnerką Wojtka. Maja dopięła swego i dostała szansę na stworzenie pary z Wojtkiem. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Afera goni aferę. "Chciałam dobrze i jak zwykle wyszło do d***y"