Nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z atrakcji jesiennej ramówki stacji TVN. Ekspertki po raz kolejny połączyły nieznajomych w pary, które miały możliwość poznać się dopiero w urzędzie stanu cywilnego. Program doczekał się już 10. edycji i nadal cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Za nami już kilka odcinków i już poznaliśmy decyzje ekspertek. Joanna została połączona z Kamilem, Agnieszka z Damianem, a Agata została żoną Piotra. Ostatnia z wymienionych par wybrała się w podróż poślubną na Cypr. Na lotnisku okazało się, że Piotr panicznie boi się latać. Jak zareagowała jego partnerka?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr boi się latać. Zamilkł na lotnisku

W najbliższym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata i Piotr wybiorą się w swoją podróż poślubną. Tym razem produkcja wysłała świeżo upieczone małżeństwo na Cypr. Na oficjalnym profilu programu na Facebooku pojawił się fragment odcinka, w którym dowiadujemy się, że Piotr ma lęk przed lataniem i jeszcze przed wejściem do samolotu zaczął się bardzo stresować. "Zauważyłam, że zamilkł już na lotnisku" - powiedziała przed kamerami Agata. Już na weselu uczestniczka zauważyła, że jej mąż bardzo dużo mówi, więc niespodziewana cisza bardzo ją zaskoczyła. Piotr próbował opanować nerwy przed lotem, ale nie ukrywał, że to dla niego trudne przeżycie. Aby ulżyć partnerowi, Agata w samolocie złapała go za rękę.

Boże, zabierz mnie stąd. Ja nie chcę tu być. Już nawet nie pamiętam, czy ja chwyciłem Agatę za rękę czy Agata chwyciła mnie za rękę. Ja zamknąłem oczy i miałem nadzieję, że jak najszybciej gdzieś będziemy, że to się wszystko skończy

- powiedział Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie docenili szczerość Piotra. "Fajnie, że tego nie ukrywa"

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stwierdzili, że Agata i Piotr do siebie pasują i mają nadzieję, że ich relacja przetrwa i będą kontynuować ją po zakończeniu programu. Doceniono także szczerość Piotra. "Fajnie, że nie ukrywa tego, że nie lubi latać. Boi się lub że nie ma z tego przyjemności. To też jest sprawa ważna, iż mimo wszystko wsiadł do samolotu i poleciał z żoną na wakacje. To jakieś poświęcenie i łamanie barier i leków", "Bardzo ich lubię, dopinguję tej parze" - czytamy. Kibicujecie Agacie i Piotrowi?