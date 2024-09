Program "Rolnicy. Podlasie" cieszy się dużą popularnością. W show występuje mnóstwo uczestników, którzy zdobyli rozpoznawalność także poza nim. Wśród nich znajdują się Gienek i Andrzej Onopiukowie, którzy prowadzą gospodarstwo w miejscowości Plutycze. Rolnicy aktywnie działają na platformie YouTube. Jakiś czas temu Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów też zaczął działać w sieci. Jeden z jego filmików spotkał się z ogromną krytyką.

"Rolnicy. Podlasie". Bogdan skrytykowany. Internautom to się nie spodobało

Bogdan Kubala z programu "Rolnicy. Podlasie" opublikował nowy film na platformie YouTube. Uczestnik pokazał nowy sprzęt, który kupił na gospodarstwo. Wraz ze swoim starszym synem Krzysztofem postanowił odpakować maszynę, którą był rębak. Bogdan od razu zauważył, że sprzęt ma "za małe nóżki" i musi się dodatkowo schylać, aby z niego korzystać. Uznał jednak, że "może być". Okazało się, że ani Bogdan, ani jego syn, nie przeczytali instrukcji obsługi. Dla internautów było to nie do zaakceptowania. "Panie Bogdanie nie chcę się mądrzyć, ale przed uruchomieniem maszyny należy przeczytać instrukcję obsługi, ta wiedza wiele wam wyjaśni, pozdrawiam", "Przeczytajcie instrukcję obsługi!" - czytamy w komentarzach. Obserwatorzy pouczyli również Bogdana, aby szanował swój sprzęt i dobrze go używał.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej pod ostrzałem internautów. Poszło o krowy

Jakiś czas temu to Andrzej został skrytykowany przez fanów. Wszystko przez jedno nagranie. Uczestnik programu "Rolnicy. Podlasie" nagrał filmik, w którym karmił swoje zwierzęta za pomocą specjalnej maszyny. Pewien szczegół nie uszedł jednak uwadze internautów. Obserwatorzy skrytykowali fakt, że Andrzej karmił krowy zbożem w całości. "Chcesz, żeby padły?", "Od kiedy się całe ziarno krowie daje?", "Rolnikiem to go nazwać nie można. Od kiedy bydłu daje się zboże w całości, przecież krowa wydali go z powrotem w całości, skoro zboże nie jest ześrutowane, by bydło mogło je strawić" - pisali internauci w komentarzach.