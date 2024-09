"Sanatorium miłości" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. Format doczekał się już sześciu edycji. W ostatniej z nich udział wzięła Janina, która niemalże od razu zyskała sympatię i zainteresowanie wśród uczestników. Widzowie z pewnością pamiętają, że w trakcie trwania programu seniorce wpadł w oko Tadeusz. Para niemalże nie odstępowała siebie na krok, a czułym słówkom nie było końca. Pod koniec turnusu mężczyzna zadeklarował, że nie chce jednak kontynuować relacji. Janina bardzo to przeżyła. Wygląda na to, że zdążyła już otrzeć łzy. Nie uwierzycie, z kim wybrała się w podróż.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka miłość po "Sanatorium Miłości"! Już tego nie ukrywają

"Sanatorium miłości". Janina wybrała się na wakacje. Nie była sama. Towarzyszył jej niezły przystojniak

Po udziale w programie Tadeusz udzielił wywiadu, w którym wyznał, że Janina jest materialistką i chodzi jej tylko o pieniądze. "Nabrałem wątpliwości, gdy zaczęła pytać o wysokość mojej emerytury, mój dom i jego wartość" - powiedział w rozmowie z Plejadą. Janina nie zostawiła jednak tych słów bez komentarza. "Wywiad Tadeusza wbił mnie w fotel. Nie spodziewałam się takich słów i zarzutów pod moim adresem, to boli" - napisała w mediach społecznościowych.

Od tego momentu minęło już jednak trochę czasu i wygląda na to, że jest szczęśliwa, a także korzysta z życia. Radosnymi chwilami dzieli się oczywiście w sieci. Pod koniec sierpnia Janina wybrała się na wycieczkę nad polskie morze i pokazała kilka zdjęć z wypadu. Fani byli w szoku. Okazuje się, że seniorka nie podróżowała sama. Towarzyszył jej Marco Bocchino, muzyk włoskiego pochodzenia. Widzowie mogą go świetnie kojarzyć z programów typu: "Europa da się lubić", "Jaka to melodia?" czy "Kocham cię, Polsko!". Janina nie szczędziła mu miłych słów. "Włoski wokalista, autor, kompozytor. (...) Ciepły, naturalny, otwarty, Marco pisze i śpiewa głównie po włosku. Marco podróżuje po całej Polsce i umila nam czas muzyką i piosenkami" - napisała pod jednym z postów Janina. Zdjęcia kuracjuszki możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Sanatorium miłości". Janina nie zamierza patrzeć w przeszłość. Korzysta z życia

Od momentu sporu z Tadeuszem Janina nie próżnuje. Uczestniczka stara się jak tylko może, by czerpać z życia garściami. Niedawno zaskoczyła internautów spontanicznym wypadem do Ciechocinka ze Stanisławem. Później pojawiła się na spotkaniu bohaterów wszystkich edycji randkowego show dla seniorów, na którym królowała na parkiecie u boku Józefa z piątego sezonu. Oprócz tego Janina była również obecna na gali "Kwiat Dojrzałości". ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Nie zgadniecie, z kim Janina spędziła weekend. Fani węszą romans.