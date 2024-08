Do tej pory pośród polskich programów śniadaniowych prym wiodły TVN z "Dzień dobry TVN" oraz telewizyjna Dwójka z "Pytaniem na śniadanie". Tej jesieni do gry wkracza jednak Polsat i długo zapowiadana śniadaniówka "halo tu polsat". W niedzielę, 25 sierpnia, odbyło się spotkanie prasowe z twórcami i prowadzącymi program Polsatu. Niektóre pary możemy już doskonale kojarzyć z innych programów.

To oni poprowadzą śniadaniówkę Polsatu. Mają już spore doświadczenie

Wśród prowadzących "halo tu polsat" mamy Krzysztofa Ibisza i Paulinę Sykut-Jeżynę, którzy do tej pory razem prowadzą także "Taniec z gwiazdami". W kolejnej parze są Maciej Rock i Agnieszka Hyży. Oprócz nich śniadaniówkę Polsatu poprowadzą także Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Partnerzy w pracy i w życiu już wcześniej prowadzili "Pytanie na śniadanie", ale ich obecność na antenie zakończyła się wraz ze zmianą władzy w TVP. Nowa szefowa, Kinga Dobrzyńska, nie widziała już miejsca dla Kurzopków na antenie Dwójki. Teraz Cichopek i Kurzajewski pojawili się w nowym studiu Polsatu. Prezenterka postawiła na różowy total look. Wybrała garnitur, który połączyła z topem w tym samym kolorze. Stylizację dopełnił naszyjnik-kwiat. Z kolei Maciej Kurzajewski poszedł w klasykę. Wybrał dwurzędową marynarkę, którą połączył z białym t-shirtem. Do stylizacji dobrał proste jeansy i brązowe buty. Co ciekawe, śniadaniówka Polsatu nie będzie emitowana przez cały tydzień, a jedynie od piątku do niedzieli. Można było zauważyć, że aktorka trochę się stresowała, ale panowała nad emocjami. Zdradziły ją drobne gesty, jak częste poprawianie włosów. Maciej Kurzajewski był w swoim żywiole.

Startuje "halo tu polsat". Po Ibiszu i Sykut-Jeżynie nie było widać stresu

25 sierpnia na nagraniu "programu zero" pojawili się Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Nagranie ma charakter próbny, żeby produkcja i ekipa realizacyjna mogły zobaczyć, czy wszystko jest gotowe i sprawne przed premierą na antenie. Gospodarze zasiedli na kanapach w nowym studio i rozpoczęli rozmowy z gośćmi. Trzeba przyznać, że prezenterzy czuli się doskonale w nowej roli i w ogóle nie było widać po nich stresu. W studio pojawiła się Anna-Maria Sieklucka, która jest jedną z uczestniczek zbliżającej się edycji "Tańca z gwiazdami". W studyjnej kuchni stanął natomiast Mateusz Gessler, który także chętnie włączał się w dyskusję. Wśród prezenterów, którzy będą przedstawiać newsy ze świata show-biznesu znalazł się Aleksander Sikora, który wcześniej był jednym z prezenterów "Pytania na śniadanie", a także Maks Behr. Pierwsze wydanie "halo tu polsat" wystartuje na antenie Polsatu 30 sierpnia.