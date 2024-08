Program "Rolnik szuka żony" ma spore grono fanów. W formacie poznaliśmy Ewę, która była kandydatką Waldemara. Wiele osób myślało, że będą kontynuować relację po programie. Tak się jednak nie stało. W finałowym odcinku okazało się, że Waldemar planuje budować przyszłość z Dorotą. - Zdziwiony byłem tym, że praktycznie zaraz po zakończeniu nagrań w gospodarstwie po czterech dniach się spotkaliśmy i widziałem, że Ewa to już nie jest ta Ewa, która była w programie. To mnie bardzo zmartwiło - zdradził później Waldemar w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Chociaż Ewa przeżyła zawód miłosny przed kamerami, to zyskała w programie coś bardzo cennego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska o ślubach uczestników. "Przykro"

"Rolnik szuka żony". Ewa wrzuciła do sieci zdjęcie z Nicolą. "Jestem wdzięczna"

Ewa prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 82 tysiące użytkowników. To właśnie na tej platformie kandydatka Waldemara opublikowała ostatnio wspólne zdjęcie z Nicolą. Wystrojone w krótkie sukienki pozowały w lustrze. Chcecie zobaczyć omawianą fotografię? Zajrzyjcie do galerii na górze strony. Nie jest tajemnicą, że uczestniczki, które zostały porzucone przez rolników w programie, mają bardzo dobry kontakt i spędzają razem mnóstwo czasu. W wakacje wybrały się nawet wspólnie nad morze. "Z programu najbardziej jestem wdzięczna za tę przyjaźń" - czytamy na InstaStories Ewy.

"Rolnik szuka żony". Ewa próbuje swoich sił w muzyce. Co za wieści

Nie tak dawno Ewa podzieliła się z fanami wspaniałą informacją. W sieci ukazał się jej nowy autorski singiel o nazwie "Szanse". Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" nie kryła ekscytacji i zapraszała fanów do odsłuchu. "Dajcie znać w komentarzu, jak wam podoba się nowy singiel! Życzę każdemu, aby odnalazł swój talent i wykorzystał swoją szansę!" - pisała Ewa. Pod postem posypały się miłe komentarze. Joanna z ósmego sezonu pogratulowała Ewie sukcesu. "Gratulacje kochana. Wielkie brawa" - pisała w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Była kandydatka Macieja wyszła za mąż. W sieci pojawiły się wyjątkowe kadry