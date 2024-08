"Chłopaki do wzięcia" to hitowy program, który nieustannie cieszy się popularnością widzów. Ci zżyli się z bohaterami programu i z wielkim zaciekawieniem śledzą ich dalsze losy. Nie da się ukryć, że jednym z najpopularniejszych uczestników jest Krzysztof Dzierżanowski, znany szerszej publiczności jako Bandziorek. Jakiś czas temu mężczyzna przestał jednak pojawiać się w programie, wszystko przez karę więzienia, jaką musiał odbyć. Od jakiegoś czasu ponownie możemy jednak śledzić jego losy na antenie. Okazało się także, że w jego życiu sporo się zmieniło. Bandziorek zaczął układać swoje życie na nowo, a dodatkowo odnalazł długo poszukiwaną miłość. Zastanawialiście się, jak mieszkają zakochani? Oto ich cztery ściany.

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Chłopaki do wzięcia". Tak mieszka Bandziorek z ukochaną. Kolor ścian dość niestandardowy

Bandziorek mieszka z ukochaną w domu na Maurach. Trzeba przyznać, że teren jest otoczony malowniczymi krajobrazami. Wokół domu znajdują się jeziora. W jednym z odcinków programu Bandziorek zdradził, że po pracy zdarza mu się wybierać na pomost, aby odpocząć. Okolica jest sielankowa. W programie mogliśmy również zobaczyć wnętrze domu Bandziorka i Danusi. W salonie dominują jasne meble i dodatki, ściany zostały natomiast pomalowane na jaskrawy pomarańczowy kolor. W kuchni znajdują się jasne szafki z brązowymi dodatkami. Wystrój jest standardowy, a przede wszystkim ponadczasowy. Zdjęcia z domu Bandziorka możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Ukochana Bandziorka ma trudne wspomnienia z przeszłości

Okazuje się, że Bandziorka i Danusię łączy dość skomplikowana przeszłość. Kobieta bowiem była w trudnym związku. Jak sama wyznała w programie, jej partner zmagał się z chorobą alkoholową. Mimo doświadczeń Danusia nie zabrania jednak Bandziorkowi spożywania alkoholu. - Ja mu nie zabronię, pracuje ciężko, to jednego piwka czemu ma nie wypić. Toż to wszystko jest dla ludzi, ale nie żeby chlał, bo ja miałam męża alkoholika i wiem, co to znaczy. Napatrzyłam się w swoim życiu i namęczyłam - wyznała przed kamerami.