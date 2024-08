"Chłopaki do wzięcia" nieustannie cieszą się sporym zainteresowaniem i gromadzą widzów przed telewizorami. Bohaterami formatu najczęściej są mężczyźni po przejściach, pochodzący ze wsi lub mniejszych miejscowości. Program ma na celu pomoc w odnalezieniu upragnionej drugiej połówki. Bez wątpienia jednymi z najbardziej charakterystycznych uczestników jest rodzeństwo Kochów. Jeszcze jakiś czas temu głośno było o relacji Stefana z Aldoną. Partnerka dopuściła się bowiem okrutnego oszustwa. Co teraz łączy tę dwójkę? Czyżby było coś na rzeczy? Brat Kariny wyjaśnił sytuację, tym samym rozwiewając wszelkie wątpliwości.

"Chłopaki do wzięcia". Stefan w końcu wyznał prawdę. To łączy go z Aldoną

Ci, co śledzą losy "Chłopaki do wzięcia" z pewnością wiedzą, że relacja Aldony i Stefana była zawiła. Byli partnerzy nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Jakiś czas później odnowili jednak znajomość i spędzili m.in. Sylwestra na Teneryfie. Wówczas fani programu spekulowali, że para dała sobie jeszcze jedną szansę, czy coś jest na rzeczy? Niestety, nic bardziej mylnego. W najnowszym wywiadzie u Macieja Niemasa na Youtube Stefan wyznał, jak jest naprawdę.

Tylko mnie ktoś razem z nią zobaczy i zaraz będzie, że znowu jesteśmy razem (…) Nie chcę, żeby było odbierane, że chcemy być jakąś parą czy coś, nie. Mogę ją mieć jako zwyczajną koleżankę

- stwierdził Stefan. Po tych słowach możemy jedynie wnioskować, że mężczyzna jest zmęczony spekulacjami na temat związku z Aldoną i nie zamierza dawać byłej partnerce kolejnej szansy. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Historia związku Stefana i Aldony nie była usłana różami

Droga do związku Aldony i Stefana była dość wyboista. Początkowo para bardzo przypadła sobie do gustu. Schody zaczęły się jednak później, gdy Aldona wdała się w ostry spór z siostrą Stefana. Niedługo po tym kobieta ogłosiła, że spodziewa się dziecka, wówczas mężczyzna wydawał się być wniebowzięty. Po kilku miesiącach na jaw wyszło jednak, że Aldona oszukała partnera i wcale nie była w ciąży. Po tych wydarzeniach zdruzgotany Stefan postanowił rozstać się z ukochaną. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Aldona zaskoczyła metamorfozą. Nowe włosy to początek. Możecie jej nie poznać.