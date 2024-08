"Ślub od pierwszego wejrzenia" od wielu lat pozostaje jednym z największych hitów stacji TVN. Program doczekał się już kilku odsłon i nieustannie przyciąga przed telewizory rzeszę widzów. Martę Podbioł mieliśmy okazję poznać w trakcie ósmej edycji matrymonialnego show. Uczestniczka została sparowana razem z Maciejem. Jednak widzowie już od samego początku nie wróżyli im długiej i świetlanej przyszłości. Jak się okazało, mieli oni rację, bo małżeństwo ostatecznie rozpadło się i to z wielkim hukiem jeszcze przed końcem programu. Mimo to Marta nie daje o sobie zapomnieć. Aktywnie działa w sieci, gdzie właśnie pokazała archiwalnie zdjęcie. Musicie to zobaczyć. Jest nie do poznania.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pokazała zdjęcia z młodości. Tak wyglądała jako nastolatka

Po udziale w matrymonialnym show Marta Podbioł pozostaje niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Kobieta prężnie działa na Instagramie, gdzie co rusz dzieli się nowinkami. Ostatnio Marta obchodziła 34. urodziny. Z tej okazji zamieściła obszerny post, a także załączyła archiwalne zdjęcia. "Już kolejne urodziny za mną. 34 to już nie przelewki! Zaczęło mnie łamać w kręgosłupie. Odkopałam stare zdjęcia i dodaje tutaj mały sum up i aż mordka się śmieje" - zaczęła, po czym dopisała: "Miło tak powspominać przy kolejnym roku. Teraz w dorosłym życiu wiadomo doszły obowiązki, ale czuję, że jestem w miejscu, w którym powinnam być i wszystko idzie w dobrym kierunku". Na załączonych fotografiach możemy zobaczyć, jak prezentowała się przed laty. Okazuje się, że miała o wiele ciemniejsze włosy. Na jej głowie gościł wycieniowany kasztanowy brąz. Co ciekawe, miała też przekutą brew. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu aż trudno ją rozpoznać. Jesteście ciekawi, jak się wtedy prezentowała? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta na zdjęciu z grzywką. Internauci padli z wrażenia

Opublikowany post oczywiście nie pozostał bez echa w sieci. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przekazali Marcie najlepsze życzenia, a także nie szczędzili komplementów. Wszystkiego najlepszego! Wiek to tylko liczba, najważniejsze co w duszy gra" - napisała jedna z internautek. "Spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze! Jak ci ładnie w grzywce było" - zauważyła kolejna. To są jedynie nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Szczere wyznanie Marty na temat udziału w programie. Co za słowa.