Kasia i Jędrek Gąsienicowie są doskonale znani widzom programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Małżonkowie wzięli też udział w "Azji Express". Są w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie zamieszczają kadry z życia codziennego. Jakiś czas temu ujawnili, że zamierzają spełnić marzenie i chcą wybudować mały domek letniskowy w stylu góralskim. Urokliwie miejsce zlokalizowane w sadzie nazwali "Gąsienicówka". Dom ma zaledwie 35 metrów kwadratowych, ale znalazło się w nim wszystko, co jest niezbędne do życia. Kasia pochwaliła się nową kuchnią. Jest nie tylko tradycyjna, ale i funkcjonalna. Wykorzystano każdy centymetr powierzchni. Przy okazji można zaobserwować ciekawe rozwiązania.

Kasia Gąsienica pokazała mikroskopijną kuchnię. Nie ma lodówki?

Kasia i Jędrek Gąsienicowie są niesamowicie dumni z pracy, którą włożyli w swój dom. Ich "Gąsienicówka" ma nawet własny profil na Instagramie. To tam zamieszczają urokliwie kadry z posesji zlokalizowanej w sadzie. Drewniany domek urządzono w tradycyjny sposób. Nie brakuje w nim góralskich akcentów, a przez ogromne okna do środka wpada mnóstwo naturalnego światła.

Salon jest już całkowicie urządzony, podobnie jak sypialnia na piętrze. Gotowa jest również kuchnia, którą pochwaliła się w mediach społecznościowych uczestniczka show stacji TTV. "30 garnków już schowam" - napisała Kasia Gąsienica. W mikroskopijnej, ale funkcjonalnie urządzonej kuchni znalazło się miejsce na blat roboczy, sporo szafek do przechowywania, dwupalnikowa płyta indukcyjna. Fani nie kryli, że pomieszczenie bardzo im się podoba. Pojawiły się pytania o lodówkę, której nie widać na zdjęciu. "Wszystko pięknie, ale gdzie lodówka?" - czytamy w komentarzach. Kasia rozwiała wszelkie wątpliwości. "Lodówka stoi pod ladą". Przy okazji wyjaśniła, że wraz z mężem czekają jeszcze na dostarczenie suszarki. Zrezygnowali ze stołu, który zdaniem Kasi, w ich domku jest zbędny. Więcej zdjęć wnętrz z "Gąsienicówki" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fot. Instagram/ kasia.gasienicowa

Gąsienicowie sami wybudowali dom. Gdzie się znajduje?

"Gąsienicówka" zlokalizowana jest na Podkarpaciu i stanęła na działce położonej wśród drzew. "300 kilometrów od Zakopanego. Większość robimy własnymi łapami i łapami rodziny i znajomych. Taka rodzinna budowa, później będziemy rodzinnie balować" - napisała Kasia pod jednym z postów na Instagramie. Bohaterowie show TTV pochodzą z Zakopanego. Nie ukrywają, że są bardzo przywiązani do tradycji, co chcieli podkreślić we wnętrzach domu.