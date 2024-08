Kamila Boś to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Wystąpiła w ósmej edycji hitu TVP. Co prawda, nie udało jej się odnaleźć upragnionej miłości, ale w zamian za to zyskała sławę i popularność. Po zakończeniu przygody z telewizyjnym show Kamila aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi prawie 190 tys. obserwujących. Rolniczka chętnie chwali się momentami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio celebrytka postanowiła jednak odpocząć od obowiązków i wybrała się na wakacje. Towarzyszyła jej Karolina Kalatzi z "Dzień dobry TVN".

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś pokazała się w stroju kąpielowym. Wyjechała na wakacje z gwiazdą "DDTVN"

Kamila Boś i Karoliną Kalatzi pojechały razem na urlop. Panie obrały sobie słoneczny kierunek i zatrzymały się na Cyprze. Całą podróż, a także pobyt na miejscu skrupulatnie relacjonowały w sieci. Zamieszały nie tylko zdjęcia, ale i wspólne filmiki. Na jednym z nich możemy zobaczyć, jak uśmiechnięte i radosne tańczą nad brzegiem morza. Oprócz tego Kamila zamieściła również zdjęcia, na których pozuje sama. Możemy zobaczyć, ją w stroju kąpielowym na tle skał. "Fajny był to urlop. Mam nadzieję, że ta nowa energia doda mi skrzydeł. Nowy etap przede mną. Tak jakby, motyl wyfrunął" - czytamy w opisie postu. Nie wiadomo, o co tak naprawdę chodziło rolniczce, ale przypominamy, że ostatnio miała ona dość trudny czas w firmie. Być może więc jest to nawiązanie do nowych zawodowych wyzwań. Zdjęcia Kamili Boś z wakacji możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś zrelacjonowała wakacje w sieci. Internauci nie kryli zachwytu

Publikowane przez Kamilę posty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród internautów. Wakacyjne kadry zgromadziły mnóstwo komentarzy i pozytywnych reakcji. "Samych przyjemności dla was" - napisała jedna z internautek. "Pięknie wyglądacie!" - dodała kolejna. "Ta rolka ma tak pozytywny vibe, że patrzę na was i od razu się uśmiecham. Bawcie się dobrze" - stwierdziła następna. Wszystko, co dobre ma jednak szybki koniec. Z nowo publikowanych relacji na Instagramie wynika, że Kamila Boś wróciła już z urlopu i z nową energią zabrała się do pracy. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Córka Joanny i Kamila ma nową fryzurę. Skradła serca internatów. Ale wyrosła!