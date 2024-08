Agnieszka i Artur Kotońscy są związani z "Gogglebox. Przed telewizorem" w zasadzie od początku. Para cieszy się ogromną sympatią widzów. Przed kamerą sprawiają wrażenie naprawdę szczęśliwego małżeństwa z dystansem zarówno do siebie, jak i do życia. Okazuje się, że Kotońscy poznali się już w szkole. O początkach relacji jakiś czas temu opowiedziała sama Agnieszka. "Chodziliśmy do tej samej szkoły, mieliśmy wspólnych znajomych, podobne zainteresowania, to samo nas śmieszyło i smuciło. Zawsze na siebie wpadaliśmy. Przeznaczenie" - pisała w relacji na Instagramie. "To się musiało skończyć małżeństwem" - podsumowała. Faktycznie tak się stało. 29 lat temu para wzięła ślub. Kotońscy właśnie obchodzą rocznicę. Na ich profilach pojawił się okolicznościowy wpis i nagranie z ceremonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała fragment filmu z wesela

"Gogglebox. Przed telewizorem". Tak Kotońscy wyglądali w dniu ślubu

"5 sierpnia 1995 roku. 29. rocznica ślubu. Tego dnia powiedzieliśmy sobie tak na dobre i na złe, do końca życia. Razem pomimo wszystkiego płyniemy przez życie, które każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy, godzinie, minucie, układamy wspólnie. Związek jest jak diament, a my szlifujemy go cały czas" - czytamy w poście Agnieszki. Do wpisu dołączyła nagranie, na którym widzimy młodych Kotońskich. Celebrytka miała na sobie długą, białą suknię z wieloma zdobieniami. Sporo uwagi przyciąga również jej fryzura. Nie można nie wspomnieć o Arturze, który wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Mężczyzna miał na głowie istną burzę loków. Na nagraniu można zauważyć również wąsa, którego Kotoński musiał pozbyć się dawno temu. W komentarzach zaroiło się od gratulacji. "Wszystkiego najlepszego! Dużo miłości dla was obojga", "Piękne z was małżeństwo" - czytamy. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka ucina plotki o operacjach plastycznych

Pogłoski o tym, jakoby Kotońska miała ingerować w swój wygląd, pojawiały się już od dłuższego czasu. Agnieszka raczej ignorowała wszystkie plotki. Niedawno jednak postanowiła wyjaśnić całe zamieszanie wokół jej osoby. "Absolutnie nic nie poprawiałam żadnymi operacjami plastycznymi" - grzmiała w relacji. Jednocześnie wyznała, że chciałaby w przyszłości zmienić jedną rzecz. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiła? "Na tę chwilę co bym chciała sobie zrobić, to biust, ale się boję" - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Kotońska tak wystroiła się na wesele. Ekspert ma sporo zastrzeżeń